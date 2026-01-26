Merve Eryiğit İmamoğlu'nun jetteki A takımını patlattı | 3'lü fuhuş ve uyuşturucu itirafı

Uçaktaki partilere katılan İmamoğlu'nun A Takımı (Takvim.com.tr)

UÇAKTA ALEM KABİNİ



Özel jetle gidilen Kıbrıs'taki kumar partilerine de katıldığını dile getiren Eryiğit,"O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Uçağa girdiğimizde bir ön kısım, bir de arka kısım vardı. arka kısım paravana benzer sürgülü bir kapıyla ayrılmıştı. Kıbrıs'a giderken ben hiç paravanın arkasında bulunmadım, hep önde oturdum."

Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

"Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi. Kıbrıs'ta otelde kaldığımız süre zarfında Selen Görgüzel ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün de günlük harçlık aldığını biliyorum. Selen ve Nilüfer'in de başka adamlarla otel odasında birlikte olduğunu düşünmekteyim."diye konuştu.

Rabia Karaca (takvim.com.tr)



ÖNCE UYUŞTURUCU SONRA ALEM



Gülibrahimoğlu'nun uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği Beykoz'da bulunan Günyüzü konaklarındaki evinden bahseden Eryiğit,"Dansöz Neda da vardı. Biz evde eğlenirken eve Murat'ın çalışanı uyuşturucu getirdi. Evde esrar kullanırken bir kadınla cinsel birlikteliğe girdiğini hatta beni de birkaç kez cinsel birlikteliğe girmem için çağırdılar. Çünkü Murat Gülibrahimoğlu biz kadınlardan toplu ilişki yaşamamızı istiyordu. Murat'ın evine çağırdığı tüm kadınlarda uyuşturucu verip, yararlanıyordu"dedi.



3'LÜ İLİŞKİ İTİRAFI



TAKVİM'den Atakan Irmak'ın haberine göre, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisini "Maden işi yapıyorum zenginim"diyerek tanıttığını aktaran Eryiğit, uçakta 3'lü ilişkiye girdiklerini itiraf etti.