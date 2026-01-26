PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de İmamoğlu bıkkınlığı: "Yolsuzluk davaları sırtımızda yük oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, “Sütte leke var, İmamoğlu’nda leke yok” sözleri tabanı kızdırdı. CHP’li il başkanlarının, yerelden gelen “İmamoğlu davaları sırtımıza yük oldu” eleştirilerini iletmediği öğrenildi. Öte yandan CHP'de Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde eşofmanla toplantı yaptı, İmamoğlu'nun fotoğrafını yine attı.

Giriş Tarihi:
CHP'de İmamoğlu bıkkınlığı: "Yolsuzluk davaları sırtımızda yük oldu"

CHP'li İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı. A Takımı'nın alemleri gündemi salladı.

CHP'li Özgür Özel eşofmanla toplantı yaptı İmamoğlu fotoğrafını yine attı. (AA)

Skandallar CHP tabanını da karıştırdı. İl başkanlarının İmamoğlu'na tepki gösterdiği ve genel merkeze kazan kaldırdığı vurgulandı.

CHP'li Özgür Özel eşofmanla toplantı yaptı İmamoğlu fotoğrafını yine attı. (DHA)

İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFI YİNE YOKTU

Genel Başkan Özgür Özel ise dün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne gitti. İmamoğlu'nun fotoğrafları yine yoktu.

CHPde taht kavgası! Özel ismini sildi İmamoğlundan gölge kabine hamlesi geldi

İMAMOĞLU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI CHP'YE YÜK OLDU

Özgür Özel'in, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu her koşulda savunmaya çalışmasına, parti tabanından eleştiriler arttı. Edinilen bilgilere göre, son aylarda gerçekleştirilen parti içi yerel görüşmelerde söz konusu rahatsızlıklar il başkanlarına sık sık iletiliyor.

Bu kapsamda il başkanlarının, "İmamoğlu davaları partinin sırtına yük oluyor, mahkemenin nihai sonuçları bizim duruşumuzu zora sokabilir"şeklinde söylemlere maruz kaldığı aktarıldı.

Yolsuzluk, irtikap ve rüşvetten ve daha birçok suçtan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel AA)

TEPKİLERİ GİZLİYORLAR

Söz konusu eleştirilerin özellikle Ege, Doğu ve Güneydoğu illerinde yoğun olduğu bildirildi. Buna karşın il başkanlarının genel merkez ile yapılan görüşmelerde yerelden gelen bu tarz söylemleri büyük oranda sansürlediği, tepki çekmemek adına her şeyin yolunda olduğu yönünde yönlendirmeler yaptığı iddia ediliyor.

CHP Genel Merkezi (AA)

MUHALİF KANAT RAHATSIZ

İmamoğlu politikasına en sert tepkinin Kılıçdaroğlu'na yakın ekipten geldiği öğrenildi. TAKVİM'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre, ayrıca, Özel'in gölge kabineyle bir toplatı gerçekleştirdiği söz konusu toplantının bugün de devam edeceği öğrenildi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

VEKİL KRİZİ AKILLARDA

Özel ve kurmaylarının, yolsuzluk iddialarının merkezinde olan tüm CHP'li isimlere kalkan olmaya çalışması, partili vekillerin de tepkisine sebep olmuştu. Özgür Özel'e mektup yazan 10 vekil, "Yolsuzlardan arının" çağrısı yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu da hemen ardından yayımladığı video ile bu çağrıya destek vermişti. Sonraki süreçte 16 eski vekil de benzer bir bildiri yayımlayarak partinin söz konusu şüphelilerden arınması gerektiğini savunmuştu.

Halka kapatıldı Dilek İmamoğluna tahsis edildi! Emirgan Korusunda olan biten TAKVİMde

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler