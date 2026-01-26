CHP'de İmamoğlu bıkkınlığı: "Yolsuzluk davaları sırtımızda yük oldu"

CHPde taht kavgası! Özel ismini sildi İmamoğlundan gölge kabine hamlesi geldi İMAMOĞLU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI CHP'YE YÜK OLDU



Özgür Özel'in, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu her koşulda savunmaya çalışmasına, parti tabanından eleştiriler arttı. Edinilen bilgilere göre, son aylarda gerçekleştirilen parti içi yerel görüşmelerde söz konusu rahatsızlıklar il başkanlarına sık sık iletiliyor. Bu kapsamda il başkanlarının, "İmamoğlu davaları partinin sırtına yük oluyor, mahkemenin nihai sonuçları bizim duruşumuzu zora sokabilir"şeklinde söylemlere maruz kaldığı aktarıldı.

Yolsuzluk, irtikap ve rüşvetten ve daha birçok suçtan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel AA) TEPKİLERİ GİZLİYORLAR Söz konusu eleştirilerin özellikle Ege, Doğu ve Güneydoğu illerinde yoğun olduğu bildirildi. Buna karşın il başkanlarının genel merkez ile yapılan görüşmelerde yerelden gelen bu tarz söylemleri büyük oranda sansürlediği, tepki çekmemek adına her şeyin yolunda olduğu yönünde yönlendirmeler yaptığı iddia ediliyor.

CHP Genel Merkezi (AA) MUHALİF KANAT RAHATSIZ İmamoğlu politikasına en sert tepkinin Kılıçdaroğlu'na yakın ekipten geldiği öğrenildi. TAKVİM'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre, ayrıca, Özel'in gölge kabineyle bir toplatı gerçekleştirdiği söz konusu toplantının bugün de devam edeceği öğrenildi.