Kartal Yiğit

Dün akşamın özetini Beşiktaş taraftarı haykırarak tribünde tepkiyle dile getirdi: "Şampiyonluk gitti aferin çocuklar. Sergen gelecek hesap verecek!" İşte Beşiktaş'ın hali artık bu…

Aslında Konya önündeki kötü oyun ile kazanılan 3 puana rağmen nelerin olacağı belliydi. Bazıları "Kötü oyuna rağmen kazanmak önemli" gibi klişe cümleler kurmuştu. Ama işin aslının böyle olmadığını gördük dün akşam.

Bu sezon artık Beşiktaş "Mehter takımı" gibi bir performans sergileyecek. Bir ileri iki geri iki sağa iki sola… Gerçek bu. Bu gerçeğin değişmesi çok zor. Düşünsenize erkenden deplasmanda golü buluyorsunuz, ikinciyi hatta üçüncüyü atıp fişi çekecekken rakibe inanılmaz pozisyonlar ve açıklar verip 1 puana razı olup havlu atıyorsun.

Mert goller yedi kıyamet koptu. Soruyorum: Ersin ne yaptı? Ne Orkun var ne Ndidi… Golün dışında Cengiz yok. El Bilal yok. Sergen hocanın Jota ve Rashica hamleleri geç. Hep hatalar hatalar…

Artık film koptu. Lig bitti gerçi ama Fenerbahçe maçı kazanılmazsa o statta taraftarın tepkisini engelleyemezseniz. Dünkü maç sonrası yaşananlar bunu gösterdi. Sergen hocanın gelmesini isteyenlerdendim.

Ama hocanın da artık bazı şeyleri düşünmesi gerek. Sürekli takımı yermesi, oyuncularını beğenmemesi artık kabak tadı verdi. Bu kadroyu biliyordun bununla oynacaksın hocam yapacak bir şey. yok. Fazla şikayet usandırır!