Küçükçekmece’de talihsiz anlar: Yaşlı kadın sıkış tepiş minibüsten yola düştü
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yolcu indirip almak için duran minibüsün kapısının açılmasıyla, araçtaki yaşlı bir kadın dengesini kaybederek yola düştü. O anlarda çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde talihsiz bir olay meydana geldi.
Bugün gerçekleşen olayda tıklım tıklım dolu olan minibüs yolcu indirip almak için durdu.
YAŞLI KADIN YOLA DÜŞTÜ
Bu sırada kapı kenarında duran yaşlı kadın yola düştü. Yaşlı kadının imdadına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, kadını yerden kaldırıp, güvenli bir yere oturdular.
Kadın kafasının ağrıdığını söylerken, vatandaşların kadına yardım etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.