Kartal Yiğit

Beşiktaş adına söylenecek çok fazla bir şey yok artık. Öne geçip maç verme hastalığı sürüyor. Evet son haftaların formda takımı Trabzonspor'dan puan aldın ancak 10 kişi kalma bahanesiyle koca bir ikinci yarı adeta bir Anadolu takımı gibi kalene hapsolman Beşiktaş'a yakışmaz. Beşiktaş'ın genlerinde bu yok. Çoğu kez bu takımın 10, hatta 9 kişi kazandığını hatırlarım.

Bunların içinde büyük maçlar da vardır. Ama düne bakınca ben açıkçası üzüldüm. Beşiktaş bu olmamalı. Tabi ki savunmanı güçlü tutarak oynayacaksın ama arkadaş koca bir ikinci yarı hiç mi çıkıp atak yapmazsın? Bak 82. dakikada bir kere rakibin üzerine geldin Jurasek, Abraham'a verse belki maçı alacaktın. Böylesine kötü baskı yiyerek başladığın oyunda 3 kez geldin gol attın. Daha da atabilirdin çünkü Trabzon'un savunması dağınıktı ve az adamla yakalanıyordu. Demek ki oluyormuş ama yine aynı hezimeti gördün.. Hele kaptanlık verilen Orkun'un ne yaptığı belli değil. Aynı Fenerbahçe maçı gibi çok erken atılabilirdi. İkinci sarıyı görme korkusu ile sahada yoktu. Kendini kontrol etme sıfır.

Bir kaptan böyle oynamaz maalesef. Sergen hoca daha önce "Takım öne geçince geriye yaslanıyor" demişti. Haklı olabilirsin hocam ama seninde buna bir çözüm üretmen gerekmez mi? Yani bu kadar da değil. Trabzonspor 11 kişi oynayabilir ama bu kadar pozisyona girmemeli. Bu duruma baktığımız da 1 puan iyi sonuç aslında ama hiçbir işe yaramaz. Son söz hakem Ali Şansalan'a… Orkun'un hareketi kırmızı idi. Onu atamadın aklın onda kaldığı için Toure'yi gereksiz cezalandırdın. Böyle hakemlik olmaz. Ha gerçi bu Beşiktaş'ın işine yarar. Çünkü Toure haftaya zaten yok Orkun'un atılması daha sıkıntı olurdu. Ama hakemlik dediğin adil olmak değil midir?