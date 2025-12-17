Ceylanpınar Belediyesi karıştı: Tekmeli yumruklu kavga kamerada

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 15:12

Ceylanpınar ilçesinde belediye binasında aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında yumruklu tekmeli kavga çıktı.

Ceylanpınar Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ceylanpınar Belediyesi binasında, iddiaya göre, aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.