MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARİ İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri, kira süreleri, tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen taşınmazların ; 30/12/2025 tarihinde saat 10.00'da, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe Muğla adresindeki "Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş toplantı salonunda", İhale Komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

S.N. İLÇE MAHALLE ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KAPI NUMARASI NİTELİĞİ KİRA SÜRESİ YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (₺) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (₺) 1 Bodrum Çarşı 776 /26 39,00 2 Feribot Yazıhanesi 3 Yıl 5.338.000,00+KDV 480.420,00 TL 2 Bodrum Çarşı 776/26 16,00 3 Feribot Yazıhanesi 3 Yıl 5.454.000,00+KDV 490.860,00 TL 3 Bodrum Çarşı 776/26 47,00 4 Feribot Yazıhanesi 3 Yıl 1.381.000,00+KDV 124.290,00 TL 4 Bodrum Çarşı 776/26 23,00 5 Feribot Yazıhanesi 3 Yıl 1.304.000,00+KDV 117.360,00 TL 5 Milas Güllük 113/3 55,00 - Nalburiye 3 Yıl 401.000,00+KDV 36.090,00 TL 6 Bodrum Çarşı 776/25 181,27 - Gümrüksüz Satış Mağazası 3 Yıl 18.500.000,00 + her ay için brüt ciro payının %25 i 1.665.000,00 TL 7 Fethiye Karagözler 400/1 70,50 - Gümrüksüz Satış Mağazası 3 Yıl 936.000,00 TL + her ay için brüt ciro payının %25 i 84.240,00 TL 8 Fethiye Karagözler 400/1 4,32 - Ofis 3 Yıl 79.000,00+KDV 7.110,00 TL

İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, ile Yer Görme Belgeleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe Muğla adresinden 500,00 Türk Lirası karşılığı temin edilebilir. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası, b.Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır), c. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi, ç. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, B) TÜZEL KİŞİLERDEN: a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü. b. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, c. Vergi kimlik numarası, C) ORTAK BELGELER: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi, Türkiye'de tebligat için adres beyanı, İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden alınacak onaylanmış belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.), Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge, Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge, Ve ayrıca; g. İlanın 1.2.3. ve 4. sırasında bulunan ihaleler için; Şirketimiz tarafından işletilen Bodrum Limanında halihazırda bağlama ve yurt dışına sefer yapan gemiye/gemilere ait Gemi Tasdiknamesi ve Denize Elverişlilik Belgesi, Geminin yabancı bayraklı olması durumunda "Certificate of Registry" belgesi h. İlanın 6. Ve 7. Sırasında bulunan ihaleler için; 07/09/2017 tarihinde yürürlüğe giren Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nin 6. Maddesindeki şartlara haiz olduğunu gösterir belgeler D) YABANCI KATILIMCILAR: a. Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

1. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 29/12/2025 Pazartesi günü saat 17:00' ye kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş 'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.

3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

4. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

5. Kiralananların kira bedelleri aylık olarak ödenecektir.

6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.

Basın No: ILN02361699 #ilan.gov.tr