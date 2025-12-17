Bahçesindeki ürünleri ikram ediyordu! 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı’dan acı haber

Türkiye onu yoldan geçenlere bahçesinden ikram ettiği meyvelerle tanıdı, bugün acı haber geldi. (İHA)



30 YIL BOYUNCA YOLDAN GEÇEN HERKES ONUN BAHÇESİNDE PAYINI ALDI

Öte yandan Çakmakçı, 15 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eşiyle birlikte kurduğu 'Hayır Bahçesi'nde, yaklaşık 30 yıldır yetiştirdiği meyve ve sebzeleri yoldan geçenler ile ziyaretçilerle ücretsiz olarak paylaşıyordu.

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören İbrahim dedenin bu yılki tek hedefi ise bahçesinin yıllık 5 bin ziyaretçiye ulaşmasıydı. Acı haberi alan İbrahim Çakmakçı'nın sevenleri ise bölgede büyük üzüntü oluşturdu.

