Kartal Yiğit

Beşiktaş için morallenme, üstündeki rakibini yakalama şansıydı Samsunspor maçı. Üstüne üstlük rakibin başkanı seni hiç gereksiz yere motive etmiş. Tribünler dolu. Her şey başlangıçta güzel ve senin lehine. Ancak bir bakıyoruz Beşiktaş'ın maç boyu doğru dürüst pozisyonu hatta şut denebilecek vuruşu yok. Golün penaltı...

Samsunspor nasıl peki? Kalabalık orta saha ile sağlam defans anlayışı ileride hücum pres ve ani atak. Reis çok güzel süzmüş Beşiktaş'ı. Biraz rehavetten biraz da şanssızlıktan farkı kaçıran taraf Samsunspor. Rakibin en önemli oyuncusu olan Carlo Holse'nin gününde olmaması da konuk takımı olumsuz etkiledi. Oyun belli aralıklar dışında tamamen Samsun'un egemenliği altındaydı. Antalya önündeki skordan sonra dedik ki bu sonuç kimseyi aldatmasın. Beşiktaş bir ileri iki geri gider. Aynen de öyle oluyor. Takımın ne oynadığı belli değil.

Hele bir ilk yarı var evlere şenlik. Kimin nerede oynadığı belli değil. Orta saha ile savunma birbirinden kopmuş. Rakibin her tehlikeli atağında kaleci Ersin başına geleceklerden rahatsız arkadaşlarına bağırıp çağırıyor. Öyle ya da böyle öne geçmişsin yine skoru koruyamıyorsun. Acı olan kenar yönetiminin bunun için hiçbir katkı sunamaması. Vallaha yazık koskoca asırlık çınar ne hale geldi.

Yıllarca yapılan yanlış seçimler, transfer hataları, hiçbir katkısı olmayan yöneticiler... Bu sezon bitmiştir geçmiş olsun. Bu gidişatta ve bu sonuç sonrası Beşiktaş'ın ilk 3 şansı artık iyice azalmıştır. Kimse ara transferde adam alınacak lafları söylemesin. Boşuna paranızı harcamayın.