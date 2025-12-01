Kartal Yiğit

PODCAST CANLI YAYIN
1 Aralık 2025

Beşiktaş için bu sezonun bir ileri iki geri veya tam tersi iki ileri bir geri geçeceğini hep söylüyoruz. Bu nedenle bir seri yapmadığı müddet dünkü sonucun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Hele ki ligin dibine demir atmış kadro olarak alt lig ekibi kimliğindeki bir takıma karşı…

Özellikle ilk 45'de çok keyif vermeyen bir Beşiktaş izledik yine. İkinci yarı ev sahibi takım mecburen daha çok risk alınca doğal olarak Beşiktaş da aradığı o pozisyonları rahatça Cengiz ve Cerny önderliğinde buldu. Hatta son bölüm de fark daha da açılabilirdi. Evet Karagümrük'e karşı istatiksel olarak daha üstündü Siyah-Beyazlılar ama böyle bir rakibe karşı hem istatikleri patlatma hem de taraftara daha çok güven veren bir görüntü vermesi gerekirdi. Ama öyle olmadı genel anlamda. Sergen Yalçın maça Abraham'ı yanında oturtarak başladı.

Önde El Bilal solda da Jota yer aldı. El Bilal, savunma yapma becerisi olmayan Karagümrük hattında bile oyunun neredeyse büyük bölümünde kayboldu gitti. Ancak Cengiz'in güzel getirip adeta "alda at" dediği pozisyondaki şık golü ise alkışa değerdi. Yalçın'ın ilk 11 için yeterli görmediği ve bugüne kadar oynatmadığı Jota yine kritik bir gole imza attı. Bundan sonra Jota'nın çok daha şans bulacağını söyleyebiliriz. Evet Beşiktaş hayatın doğal akışına aykırı olacak bir puan kaybına izin vermedi. Karagümrük karşısında da herhangi bir sıkıntı yaşansa o zaman kim bilir neler olurdu siz tahmin edin?

