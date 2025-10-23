Kartal Yiğit

Beşiktaş dün akşam Konya'da büyük bir "Futbol mucizesi'"ne imza attı.

Böylesine bir mucizeye uzun süredir rastlamamıştım. Düşünsesine hemen hemen maç boyu rakip kaleye şut atamayan, organize atak dahi geliştiremeyen siyah beyazlılar eksik ve çekinerek gittiği Konya deplasmanında kornerden ve kaleci Deniz'in büyük hatasıyla bulduğu gollerle galip gelerek bir nebze olsun soluklanmış oldu. Evet belki şu aşamada galibiyet tabi ki takdir edilmeli ama böylesine kötü bir oyunla nereye kadar gidecek Beşiktaş merak ediyorum?



Konyaspor, istatiksel olarak Beşiktaş'tan çok üstündü ama bitirici ayakları olmadığı için bu sonuca razı oldu. Evet eksik bir kadro ile bu deplasmana gelmiş olabilirsiniz ancak skoru korumak için tamamen savunma yapmak Beşiktaş gibi büyüğe yakıştı mı? İzlerken içim sıkıldı. Ancak buna rağmen kazanmak değerli. Hele istim üzerinde iseniz.



Skor olarak Beşiktaşlı oyuncular moral buldu ama oyun olarak kimse memnun değildir. Hele Sergen hoca. Gençlerbirliği şokunu telafi için Konya da adım atıldı gerisi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında neler olacağına bağlı. Galibiyetler gelirse o zaman üste tutunma adına bir şeyler konuşabiliriz.

Kötü Beşiktaş'ta Emirhan en çok göz dolduran isimdi. Sergen Yalçın'ın sürpriz şekilde oynattığı Taylan'da da ışık gördüm.



Not: Orta saha ofansta bu kadar kötü olursa böyle bir oyunun ortaya çıkması da gayet normal. Esas tehlike bu!