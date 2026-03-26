Bu süreçte tek yenilgi Galatasaray derbisinde 1-0'lık skorla geldi. Ndidi ve Asllani söz konusu süreçte girdikleri toplam 74 ikili mücadelenin 40'ını kazandı.

Asllani.

Ndidi, Asllani ile beraber oynadığı 5 maçta pas arası ve top kapma istatistikleriyle de dikkat çekti. Nijeryalı futbolcu, bu süreçte 9 pas arası yaparken, 7 kez de top kaptı.

Beşiktaş'ın Inter'den 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Asllani Siyah- Beyazlılar'da kalmak istiyor.

Kristjan Asllani ise pas isabet oranıyla göz doldurdu. Arnavut oyuncu, son 5 maçta yüzde 87,6 pas isabet oranı yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu bu süreçteki 164 pasın 144'ünde isabet buldu. Ndidi-Asllani ikilisinin birlikte oynadığı maçlarda Orkun Kökçü de, hücumda öne çıktı.

Kaptan, Ndidi-Asllani ikilisiyle çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asiste imza attı.