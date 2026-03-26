Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın son dönemde orta saha rotasyonunda vazgeçmediği Ndidi- Asllani ikilisinin uyumu dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar, iki ismin birlikte oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galip ayrıldı.
Bu süreçte tek yenilgi Galatasaray derbisinde 1-0'lık skorla geldi. Ndidi ve Asllani söz konusu süreçte girdikleri toplam 74 ikili mücadelenin 40'ını kazandı.
Ndidi, Asllani ile beraber oynadığı 5 maçta pas arası ve top kapma istatistikleriyle de dikkat çekti. Nijeryalı futbolcu, bu süreçte 9 pas arası yaparken, 7 kez de top kaptı.
Beşiktaş'ın Inter'den 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Asllani Siyah- Beyazlılar'da kalmak istiyor.
Kristjan Asllani ise pas isabet oranıyla göz doldurdu. Arnavut oyuncu, son 5 maçta yüzde 87,6 pas isabet oranı yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu bu süreçteki 164 pasın 144'ünde isabet buldu. Ndidi-Asllani ikilisinin birlikte oynadığı maçlarda Orkun Kökçü de, hücumda öne çıktı.
Kaptan, Ndidi-Asllani ikilisiyle çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asiste imza attı.
TOURE HIRS KÜPÜ
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan El Bilal Toure kendisine verilen program dahilinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin form durumunu yakından takip ettiği 24 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. İdmanlarda hırslı bir görüntü sergileyen Toure'nin, Fenerbahçe maçına kadar hazır hale gelmek için ekstra çalışmalar yaptığı da gelen bilgiler arasında.
DERBİNIN STARTI VERİLDİ
Beşiktaş, bayram arasında yaptığı iznin ardından dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanla Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
BENFICA'YA YENİ BİR ŞEY GETİREMEDİ
ARA transfer döneminde Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva Portekiz ekibinde performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Portekiz'in CMTV kanalında yorumculuk yapan Antonio Figueiredo, Rafa Silva hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Portekizli yorumcu, "Rafa Silva, Benfica'nın yıldızı değil. O, Benfica'nın futbolunu değiştirmek için gelmedi. Beşiktaş'taki sorunlarına son vermek için bu hamleyi yaptı. Bu süreçte neredeyse iki ay çalışmadı. Benfica'ya yeni bir şey getirmedi" dedi.