Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00 'de başlayacak ve TV8'den naklen yayımlanacak. Kritik mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Bizim Çocuklar bugün kritik bir maça çıkıyor. A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün İstanbul 'da Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Hakem: François Letexier -Fransa.

EN ÇOK GOL YEDİĞİMİZ TAKIM

Türkiye, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi. Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 26 maçta 49 kez havalandırdı. Ay-yıldızlılar ayrıca, tarihinde en çok maçı da 26 kezle Romanya ile yaptı.

Türkiye, bugün Romanya'yı mağlup ederek yeni bir başarı öyküsü daha yazmak istiyor.