Bizim Çocuklar bugün kritik bir maça çıkıyor. A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün İstanbul'da Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayımlanacak. Kritik mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.
EN ÇOK GOL YEDİĞİMİZ TAKIM
Türkiye, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi. Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 26 maçta 49 kez havalandırdı. Ay-yıldızlılar ayrıca, tarihinde en çok maçı da 26 kezle Romanya ile yaptı.
Türkiye, bugün Romanya'yı mağlup ederek yeni bir başarı öyküsü daha yazmak istiyor.
Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya- Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.
O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. Slovakya-Kosova maçı bugün saat 22.45'te start alacak.
Yarı finallerdeki diğer maçların programı: