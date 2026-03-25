Suç duyurusu dilekçesinde, Özel'in Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu ve bunların yasa dışı yollarla elde edildiği iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Gürlek, Özel'in kendisi hakkında sistematik karalama ve iftira kampanyası yürüttüğünü, sahte belge kullandığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e karşı başlattığı tapu iftirasının hesabını verecek.



CHP'Lİ ÖZEL'E DAVA



Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'li Özel hakkında "hakaret", "iftira", "özel belgede sahtecilik" suçlarından suç duyurusunda bulundu, ayrıca 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

SAHTE BELGE SİSTEMATİK İFTİRA



Gürlek'in avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Özel'in Gürlek'e yönelik "sistematik karalama ve iftira kampanyası" yürüttüğü, "sahte belge kullanarak iftira attığı" belirtildi.

Dilekçede, Özel'in, Gürlek hakkında kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı, belirli tarihlerde yaptığı açıklamalarla Gürlek'i hedef aldığı, Gürlek'in "kişilik haklarına ağır saldırı" yapıldığı ifade edildi. Özel'in daha önce de farklı tarihlerde aynı iddiaları dile getirdiğine işaret edilen dilekçede, bu durumun "süreklilik arz eden ve sistematik bir saldırı" niteliği taşıdığı kaydedildi.

"Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu" ve "bunların yasa dışı yollarla elde edildiği" iddialarının "tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve hayal ürünü" olduğu belirtilen dilekçede, Özel'in açıklamalarında kullandığı tapu görsellerinin "kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla üretildiği" ve sahte olduğu aktarıldı.

1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI



Dilekçede, Özel'in "hakaret", "iftira", "özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirtilerek, atılı suçlardan cezalandırılması istendi. Bakan Gürlek, ayrıca CHP Genel Başkanı Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.