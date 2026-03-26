Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi idarecileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirdi. Robotik çalışmaların yanı sıra yazılım, kodlama, yapay zeka destekli yazılımlar geliştiren öğrenciler, geçen yıl çevrim içi düzenlenen NASA ace Apps Challenge yarışmasına katılmaya karar verdi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ
Yarışmada 6 kişilik ekip, 48 saatlik kısıtlı süre içinde biyoloji alanı için proje üretti. Biyoloji alanındaki bilim insanlarının araştırmalarını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli yazılım geliştirerek 1033 ekip arasından birinci olmayı başaran öğrencilerin sistem üzerindeki çalışmaları sürüyor. Liselilerin geliştirdiği yazılım, uzayda yapılacak biyoloji deneylerinin olası sonuçlarını kısa süre içinde hesaplayarak sanal ortamda simüle edebiliyor.
GURURLUYUM
Ayrıca, proje kapsamında öğrenciler tarafından geliştirilen "arama motoru" ile biyoloji alanında istenilen konu, bilgi veya başlığa kısa süre içerisinde ulaşılabiliyor. Ekipte yer alan öğrencilerden Yiğitalp Göktaş, "Uzaya gidilmesine gerek kalmadan bu deneyleri yapay zeka kısa süre içerisinde hesaplayarak verebiliyor. Bu çok uzun bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Ekip arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.