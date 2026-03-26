Fenerbahçe yönetiminin hedefindeki isim, Alman devi Dortmund'un dünyaca ünlü 10 numarası Julian Brandt ... İtalyan ve Alman medyasında çıkan habere göre, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu temmuz ayında boşa çıkıyor. Sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılabilecek olan Brandt için Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor.

Fenerbahçe'den sürpriz atak... Yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak isteyen ve Avrupa arenasında ses getirmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı.

Julian Brandt. (Fotoğraf Anadolu Ajansı- Arşiv'e aittir.)

Alman yıldıza Premier Lig ekibi Aston Villa'nın dışında Roma da kancayı atmış durumda. 2019 yılından beri Dortmund'ta top koşturan Brandt'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Bu sezon 34 karşılaşmada görev alan Alman yıldız, 10 gol atarken 3 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Dortmund kariyerinde tam 300 maçta forma giydi. 56 kez fileleri sarsarken 69 kez de asist yaptı. Brandt, 48 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını giyerken 3 kez gol sevinci yaşadı.

UEFA'DAN SEYİRCİ PARA CEZASI

UEFA, Nottingham Forest deplasmanında yaşanan tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 30 bin 500 euro para ve bir sonraki Avrupa deplasman maçı için seyirci yasağıcezası verdi. Ayrıca stada verilenzarar nedeniyle de 20 bin 500 euro ceza verildiği belirtildi.