İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Arjantinli 10 numara Paulo Dybala ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basınının önemli yayın organlarından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde "Şampiyonlar Ligi'nde oynaması muhtemel bir Türk kulübü, Dybala'ya senelik 6 milyon euro karşılığında 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır" ifadeleri kullanıldı. Paulo Dybala'yı transfer etmek isteyen takımın Galatasaray olduğu öne sürülüyor.

22 MAÇTA 7 GOLE KATKI YAPTI

Cimbom'un Roma ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği de gelen bilgiler arasında. Sezon sonu boşa çıkacak yıldız ismin Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Roma formasıyla 22 maça çıkıp 3 gol, 4 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız milli takım formasıyla da 40 maça çıkıp 4 kez fileleri havalandırdı