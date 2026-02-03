SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Skor iyi oyun kötü
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları

Skor iyi oyun kötü

Eklenme Tarihi 3 Şubat 2026

Futbolda sıkça söylenen bir söz vardır: "Kazanan haklıdır." Skor tabelası her zaman gerçeği yazar. Ancak bazen o tabela, sahadaki oyunu örtmeye yetmez. Dün akşam Kocaelispor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet de tam olarak böyle bir maçtı. Açık konuşmak gerekirse, hücum üretkenliği ve oyunu kontrol etme açısından son dönemde izlediğimiz en etkisiz Fenerbahçe sahadaydı. Skor 2-0 olunca doğal olarak "oyuncular görevlerini yaptı" demek zorunda kalıyoruz ama bu, oynanan futbolu görmezden gelmemizi gerektirmiyor. İlk 45 dakikada Fenerbahçe, son dakikalar dışında rakip kalede ciddi bir varlık gösteremedi.

Buna rağmen Asensio'nun bireysel kalitesini konuşturan harika golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Oyun üstünlüğü Kocaelispor'da değildi belki ama Fenerbahçe de oyuna hükmeden taraf olamadı. Rakibe net gol şansı tanımadılar; bu anlamda savunma disiplininden söz edilebilir. İkinci yarıda tablo daha da vahimdi. Fenerbahçe golü bulana kadar topa daha çok sahip olan taraf Kocaelispor'du. Ev sahibi ekip net gol pozisyonları yakaladı ve skoru değiştirmeye oldukça yaklaştı. Şampiyonluk yarışında Kocaelispor gibi zor deplasmanlardan 3 puanla dönmek elbette çok kıymetli. Buna kimse itiraz edemez. Tedesco'nun bir an önce oyuncularını uyarması, takımı sezonun önceki haftalarındaki oyun seviyesine geri döndürmesi gerekiyor. Yoksa puan kayıpları yaşanır...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Fazla rahatlığın sonucu bu 30 Ocak 2026, Cuma Bu tablo sürpriz mi? 26 Ocak 2026, Pazartesi Bu tempo iyi değil! 23 Ocak 2026, Cuma Galibiyetin önemi büyük 19 Ocak 2026, Pazartesi
Ulaş Tuna Astepe yeni kız arkadaşıyla yakalandı! 6 yıllık ilişkisi bitmişti
Ulaş Tuna Astepe yeni kız arkadaşıyla yakalandı! 6 yıllık ilişkisi bitmişti
Vedat Şahin cinayetinde 12 yıllık kaçış bitti
Vedat Şahin cinayetinde 12 yıllık kaçış bitti
Epstein’e gönderilen Kabe örtüleri belgelerde: Karanlık ayin iddiası dikkat çekti
Epstein’e gönderilen Kabe örtüleri belgelerde
FETÖ’cü Ekremci troller yaydı CHP atladı! Başkan Erdoğan’a Epstein iftirası ellerinde patladı: TAKVİM kuyruklu yalanı belgelerle çökertti
Başkan Erdoğan'a "Epstein" iftirası
Epstein’in ölümünde intihar iddiasını sarsan e-posta: Meksika bağlantısı dikkat çekti
Epstein’in ölümünde “intihar” iddiasını sarsan e-posta