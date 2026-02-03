İLKER YAĞCIOĞLU

Futbolda sıkça söylenen bir söz vardır: "Kazanan haklıdır." Skor tabelası her zaman gerçeği yazar. Ancak bazen o tabela, sahadaki oyunu örtmeye yetmez. Dün akşam Kocaelispor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet de tam olarak böyle bir maçtı. Açık konuşmak gerekirse, hücum üretkenliği ve oyunu kontrol etme açısından son dönemde izlediğimiz en etkisiz Fenerbahçe sahadaydı. Skor 2-0 olunca doğal olarak "oyuncular görevlerini yaptı" demek zorunda kalıyoruz ama bu, oynanan futbolu görmezden gelmemizi gerektirmiyor. İlk 45 dakikada Fenerbahçe, son dakikalar dışında rakip kalede ciddi bir varlık gösteremedi.

Buna rağmen Asensio'nun bireysel kalitesini konuşturan harika golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Oyun üstünlüğü Kocaelispor'da değildi belki ama Fenerbahçe de oyuna hükmeden taraf olamadı. Rakibe net gol şansı tanımadılar; bu anlamda savunma disiplininden söz edilebilir. İkinci yarıda tablo daha da vahimdi. Fenerbahçe golü bulana kadar topa daha çok sahip olan taraf Kocaelispor'du. Ev sahibi ekip net gol pozisyonları yakaladı ve skoru değiştirmeye oldukça yaklaştı. Şampiyonluk yarışında Kocaelispor gibi zor deplasmanlardan 3 puanla dönmek elbette çok kıymetli. Buna kimse itiraz edemez. Tedesco'nun bir an önce oyuncularını uyarması, takımı sezonun önceki haftalarındaki oyun seviyesine geri döndürmesi gerekiyor. Yoksa puan kayıpları yaşanır...