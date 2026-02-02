İLAN

T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/282 Esas

DAVACI : ALİ ERDOĞAN (T.C. No:416*****918)ve 7 arkd.

DAVALILAR : 1- AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- MALİYE HAZİNESİ

3- KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı Ali Erdoğan ve 7 arkadaşı tarafından Davacılar aleyhine açılan davanın yapılan yargılamasına esas olmak üzere; Dava konusu Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Çomudüz Mahallesi sınırlarında bulunan fen bilirkişileri; Ökkeş Keskin, Kadir Doğan ve Mehmet Sunar'ın 03/05/2016 tarihli raporlarında A harfi ile gösterilen 23311.89m2, B ve D harfi ile gösterilen 5183.20 m2, C harfi ile gösterilen 5671.94m2,E harfi ile gösterilen 11837.78m2, F ile gösterilen 1613.31m2,H harfi ile gösterilen 555.46m2, I harfi ile gösterilen 6099.45m2, İ harfi ile gösterilen 1163.33m2 olmak üzere toplam 55436.36m2 büyüklüğündeki taşınmazları davacılar bu yerlerin kendi adlarına tescilini talep etmektedir. Bu taşınmazlara ilişkin hak iddiasında bulunan kişilerin 2015/282 Esas sayılı dosyamıza ilan tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaat edebilecekleri TMK 'nın 713/4. ve 5. Maddesi uyarınca İlan olunur.

Durusma Günü: 14/05/2026 günü saat: 09:42

Basın No: ILN02391162 #ilan.gov.tr