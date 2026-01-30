PODCAST CANLI YAYIN
İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları

Fazla rahatlığın sonucu bu

Eklenme Tarihi 30 Ocak 2026

Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasındaki son maçına kağıt üzerinde oldukça rahat çıktı. İlk 8 ihtimali neredeyse mucizelere kalmıştı, elenme riski ise yok denecek kadar azdı. Bu psikolojiyle sahaya çıkan Sarı-Lacivertliler, maça da aslında fena başlamadı. İsmail Yüksek'ten gelen gol, takımın iyice rahatlamasını sağladı. Golden sonra Fenerbahçe, alışık olmadığımız bir şekilde fazla rahatladı.

Konsantrasyon düştü, savunma disiplini dağıldı ve üst üste Fenerbahçe kalesinde çok net pozisyonlar verildi. Bunlar sıradan ataklar değil, yüzde yüzlük gol fırsatlarıydı. Eğer Ederson gününde olmasa, skor ilk yarıda rakip lehine dönebilirdi. Avrupa arenasında bu kadar net pozisyonlar vermenin bedeli çoğu zaman ağır olur. Maçın en dikkat çeken ismi ise takımda kalması kesinleşmiş olan En-Nesyri'ydi. Pres yapan, top isteyen ve mücadeleden kaçmayan bir En-Nesyri izledik. Dorgeles Nene, ikinci yarı oyundan düştü.

Anderson Talisca cephesinde ise açıkçası beklentinin altında bir performans vardı. Kerem Aktürkoğlu yine dağınık.. Bu görüntü, özellikle Kocaeli deplasmanı öncesi düşündürücü. Avrupa'daki rahatlığın lige taşınması Fenerbahçe adına sıkıntı yaratabilir. Sonuç olarak Fenerbahçe, hedeflediği ilk 8'e ulaşamasa da yoluna devam ediyor. Play-off turunda son 16'ya kalmak için mücadele edilecek.

