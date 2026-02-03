Fransa'da bir garip olay! Rektumundan Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma Alman top mermisi çıktı
Frans Toulouse'da şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden 24 yaşındaki bir erkek hastanın rektumundan Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma Alman yapımı 37 milimetrelik bir top mermisi çıkarıldı. Ameliyat sonrası mermi, bomba imha ekiplerince imha edildi. Akıllara durgunluk veren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fransa'nın Toulouse kentindeki Rangueil Hastanesi'nde 1 Şubat 2026 gecesi akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise başvuran 24 yaşındaki bir erkek hastanın rektumunda askeri mühimmat bulunduğu tespit edildi.
Durumun netleşmesi üzerine hastanede geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulandı. Olay yerine polis, itfaiye ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Ameliyathane çevresinde olası bir risk ihtimaline karşı yangın ve patlama güvenliği sağlandı.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA MÜHİMMAT AMELİYATLA ÇIKARILDI
Hasta, kontrollü şekilde ameliyata alındı.
Operasyonun ardından çıkarılan cismin, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma Alman yapımı 37 milimetrelik bir top mermisi olduğu belirlendi.
Yaklaşık 16 santimetre uzunluğundaki mühimmatın ateşlenmemiş olduğu ve patlayıcı özelliğini koruyor olabileceği bildirildi.
BOMBA İMHA EKİPLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Mühimmat, bomba imha ekipleri tarafından teslim alınarak güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.
Yetkililer, hastanın bu mühimmatla nasıl temas ettiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayla bağlantılı olarak adli sürecin başlatılabileceği ifade edildi.