Fransa'da bir garip olay! Rektumundan Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma Alman top mermisi çıktı

Fransa 'nın Toulouse kentindeki Rangueil Hastanesi'nde 1 Şubat 2026 gecesi akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise başvuran 24 yaşındaki bir erkek hastanın rektumunda askeri mühimmat bulunduğu tespit edildi.





Durumun netleşmesi üzerine hastanede geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulandı. Olay yerine polis, itfaiye ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Ameliyathane çevresinde olası bir risk ihtimaline karşı yangın ve patlama güvenliği sağlandı.