İLKER YAĞCIOĞLU

Bu tempo iyi değil!

23 Ocak 2026

Maçtan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında Tedesco'nun "Bu maç bizim için bir meydan okuma" sözleri aslında gecenin özetiydi. Ancak sahaya yansıyan görüntü, bu meydan okumaya ve Aston Villa'ya Fenerbahçe'nin hazır olmadığını gösterdi. Son beş maçtır yükselen oyun gücü, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde zirveye çıkmıştı. O maçta tempo, iştah ve agresiflik vardı. Ne var ki ligde oynanan Alanyaspor karşılaşması ve dün geceki mücadele, o Fenerbahçe'den oldukça uzak bir görüntü sundu. İki kanat oyuncusu Kerem ve Nene sahada yok gibiydi. Jhon Duran ise rakip savunmayla boğuşmaktan oyunun içine bir türlü giremedi.

Tedesco ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Tempo bir miktar yükseldi, özellikle Talisca'nın oyuna girişiyle birlikte Fenerbahçe net 3-4 gol pozisyonu buldu. Ancak bu kez de savunmada ciddi açıklar verildi. Sahanın en iyisi tartışmasız İsmail Yüksek'ti. Bu kadar dirençli ve etkili oynarken oyundan çıkması açıkçası anlaşılır değildi. Fred varken İsmail'in kenara gelmesi büyük soru işaretiydi. Guendouzi ve Musaba gibi isimlerin eksikliği Fenerbahçe'ye pahalıya patladı. Bu tablo bize şunu net söylüyor: Bu takıma bir kanat ve bir santrfor takviyesi şart gibi duruyor. Sonuçta Fenerbahçe bu turu geçecektir. Ancak asıl hedefin lig olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor... Umarım bu tempo düşüklüğü ve isteksizlik Göztepe maçına taşınmaz.

