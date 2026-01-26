İLKER YAĞCIOĞLU

Maça Tedesco'nun savunma kurgusuyla başlamak gerekiyor. Yiğit Efe'yi hiç alışık olmadığı sağ bek pozisyonunda, oynatmak doğru tercih değildi. Genç futbolcu hatalar yaptı, zamanlama sorunları yaşadı ve özgüveni giderek düştü. Burada soruyu net sormak lazım: Kabahat sahada elinden geleni yapmaya çalışan genç oyuncunun mu, yoksa onu yanlış yerde konumlandıran teknik aklın mı? Oysa alternatifler vardı. Yiğit Efe'yi stoperde değerlendirmek gibi. Semedo'yu sağ bekte, sol bekte Oosterwolde'yi kullanmak ve Skriniar'ı da kendi doğal pozisyonunda oynatmak savunma dengesini çok daha sağlam kılabilirdi. Bu tercih sadece savunma güvenliği açısından değil, hücum geçişleri bakımından da Fenerbahçe'yi rahatlatırdı. İsmail Yüksek'in ilk yarıda sakatlanması bir talihsizlikti. Oyuna girdikten sonra beklenen katkıyı veremeyen Jhon Duran, hücumdaki tıkanıklığın en önemli sebeplerinden biri oldu. Bu seviyede, bu maliyetle transfer edilen bir oyuncunun özellikle böyle maçlarda sahneye çıkması gerekir. Aslında bu tablo sürpriz değildi. Alanya ve Aston Villa maçlarında da Fenerbahçe'nin temposunda belirgin bir düşüş olduğunu söylemiştim. Şampiyonluk yarışında hata payı her geçen hafta azalıyor. Kadıköy'de Fenerbahçe kendi taraftarı önünde çok önemli iki puan bıraktı. Zirve ile arasındaki fark yeniden üçe çıktı.