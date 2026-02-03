İmamoğlu'nun A takımının kirli ağı deşifre oldu! 'Mama Gönül'ün ifadesi ortaya çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan ‘Mama Gönül’ lakaplı Gülşah Rojin Demir, ifadesinde İmamoğlu’nun A takımında yer alan Murat Ongun’la tenis dersi vermek için görüştüklerini açıkladı.
Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci işadamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın ihaleler ve rüşvet toplantıları yaptığı Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı.Alemin şifresi 2604: "Ongun ve Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım"
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 11 isme operasyon düzenlenmişti. 11 isimden biri olan fenomen Dilvin Miray Çalkın (33) itirafçı olmuştu. Avukat Melisa Gadiş, Sara Ersoy, Yasmin Yürük, Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Hatice Kuzu ve 'Mama Gönül' kod isimli Gülşah Rojin Demir'in de arasında yer aldığı 10 şüpheli tutuklandı.
KARANLIK AĞI BİR BİR ANLATTI
Çalkın yaptığı itiraflarda, Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı ve İmamoğlu'nun ekibiyle Raffles'taki 2604 numaralı VIP dairede yaşadıklarını tek tek anlattı. Savcılık, Çalkın'ın ve ismini verdiği kişilerin söz konusu tarihlerdeki cep telefonu baz kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde baz kayıtlarının eşleştiği görüldü. Çalkın verdiği ifadede, önce Murat Ongun'la birliktelik yaşadığını, devamında ise Emrah Bağdatlı'yla Raffles Otel'deki VIP odada birlikte olduklarını anlattı. Bağdatlı'nın burada dolarları rulo yaparak uyuşturucu kullandığını dile getirirken, diğer mağdur kadınların anlatımlarına göre ise İmamoğlu'nun kasası işadamı Hüseyin Köksal'ın da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti.
'MAMA GÖNÜL'
Çalkın ifadelerinde özellikle kendilerini pazarlayan bir isme dikkat çekerek İmamoğlu'nun A takımının ödemelerini bir kadına verdiğini anlatmıştı. Gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında, İmamoğlu'nun A takımını fuhuş amacıyla kadınlarla tanıştıran 'Mama Gönül' lakaplı Gülşah Rojin Demir de yer aldı. İBB ekibinden elden para alarak, gönderdiği kadınlara elden ödeme yaptığı belirtilen Demir'in ise ifadesinde fuhuş suçlamasını reddedip Murat Ongun'a tenis dersi verdiğini, onun için bir araya geldiklerini iddia etti.
ÇAKARLI ARAÇLARLA KADINLARI GÖTÜRDÜLER
İşadamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fuhuştan gözaltına alınan ve itirafçı olan kadın şüpheliler, İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı resmi kayıtlı çakarlı araçlarla firari Murat Gülibrahimoğlu ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'la birlikte tatile gittiklerini anlattı.
ARAÇ MERCEK ALTINDA
Şüpheli kadınlar verdikleri ifadelerde ayrıca, araç içerisinde de ilişkiye girdiklerini iddia etti. TAKVİM, o kayıtlara ulaştı. Yapılan incelemelerde 34 ATA 061 plakalı resmi araç dikkat çekti. Aracın bizzat Ekrem İmamoğlu adına 10 Eylül 2019-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında koruma kararı olduğu saptandı. Aynı aracın bu tarihlerde Gülibrahimoğlu tarafından da kullanıldığı, 3 Eylül 2021-13 Aralık 2021 tarihleri arasında ise doğrudan Gülibrahimoğlu adına şerh kaydı yapıldığı belirlendi. 34 ATA 061 plakalı resmi aracın son olarak ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın üstüne 8 Haziran 2023 tarihinde geçirildiği tespit edildi.
Haber: Atakan Irmak