İmamoğlu'nun A takımının kirli ağı deşifre oldu! 'Mama Gönül'ün ifadesi ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci işadamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın ihaleler ve rüşvet toplantıları yaptığı Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı. Alemin şifresi 2604: "Ongun ve Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım" 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 11 isme operasyon düzenlenmişti. 11 isimden biri olan fenomen Dilvin Miray Çalkın (33) itirafçı olmuştu. Avukat Melisa Gadiş, Sara Ersoy, Yasmin Yürük, Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Hatice Kuzu ve 'Mama Gönül' kod isimli Gülşah Rojin Demir'in de arasında yer aldığı 10 şüpheli tutuklandı.

Dilvin Miray Çalkın (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) KARANLIK AĞI BİR BİR ANLATTI Çalkın yaptığı itiraflarda, Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı ve İmamoğlu'nun ekibiyle Raffles'taki 2604 numaralı VIP dairede yaşadıklarını tek tek anlattı. Savcılık, Çalkın'ın ve ismini verdiği kişilerin söz konusu tarihlerdeki cep telefonu baz kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde baz kayıtlarının eşleştiği görüldü. Çalkın verdiği ifadede, önce Murat Ongun'la birliktelik yaşadığını, devamında ise Emrah Bağdatlı'yla Raffles Otel'deki VIP odada birlikte olduklarını anlattı. Bağdatlı'nın burada dolarları rulo yaparak uyuşturucu kullandığını dile getirirken, diğer mağdur kadınların anlatımlarına göre ise İmamoğlu'nun kasası işadamı Hüseyin Köksal'ın da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti.