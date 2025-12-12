İLKER YAĞCIOĞLU

Brann deplasmanında korkulan olmadı. Fenerbahçe, iyi bir oyunla rahat bir şekilde maçı kazanarak yoluna güvenle devam ediyor. Oyuna Fenerbahçe iyi başladı ve golü çok erken buldu. İlk bölümlerde özellikle İsmail Yüksek, orta sahada rakibin geliştirmeye çalıştığı her atağa engel oldu. Kaptığı toplarla da Fenerbahçe'nin atak tazelemesini sağladı. Sakatlanıp çıkıncaya kadar da sahanın en iyi oyuncusuydu. Maç öncesinde Brann'ın Fenerbahçe'nin üzerine geleceğini düşünerek Kerem ve Nene ikilisinin defans arkasına yapacağı koşularla Tedesco bol gol bulmayı hedefliyordu.

Bu planı da tuttu. Açılış golü, aynen bu şekilde geldi. Ligdeki performansı, eleştirilen Talisca da yaptığı hat-trickle gecenin kahramanı oldu. Özellikle attığı ikinci golde topu göğsüyle kontrol edişi ve yaptığı vuruş birinci sınıftı. Kendisinin üçüncü golü ise klasik bir Talisca golüydü. Sürpriz koşuyla gol bölgesine geldi ve Levent'in harika ortasını çok iyi tamamladı.

Brann ilk devre 10 kişi kaldıktan sonra maç zaten bitmişti. Fenerbahçe de maçın ikinci devresini çok fazla zorlanmadan tamamladı. Uzun zamandır oynamayan Mert Müldür'ün performansını da beğendim. Bu kadar maç eksiği olmasına rağmen iyi maç çıkardı. Sonuçta ligdeki son iki maçında 4 puan kaybederek morali bozulan Fenerbahçe, Brann deplasmanından aldığı galibiyetle hem moral hem de özgüven kazandı. Şimdi yoluna daha iyi devam edecektir.