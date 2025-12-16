PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Müthiş oyun güzel skor
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları

Müthiş oyun güzel skor

Eklenme Tarihi 16 Aralık 2025

Hafta arası zorlu Brann deplasmanından harika bir skorla dönen Fenerbahçe, dün akşam da aynı iştahla aynı güzel oyunla Konyaspor'un fişini ilk 45 dakikada çekti ve hanesine 3 puan yazdırdı. Maçın ilk devresi tek kelimeyle mükemmeldi. Oyunun temposu, Fenerbahçeli oyuncuların baskısı, hücumdaki zenginlik ve buna karşı Konyaspor'a bir tek gol pozisyonu dahi vermeden 45 dakikayı tamamladılar. Talisca, Brann maçının ardından dün akşam da attığı iki golle ön plana çıktı. Sezon başına göre çok daha güçlü ve istekli bir Talisca izliyoruz.

Dün sağ kanatta oynayan Asensio, tartışmasız takımın en yetenekli oyuncusu. Dün akşam da yine harika işler yaptı. Fenerbahçe taraftarı onu izlerken büyük keyif alıyor. Fred'in yükselişi de devam ediyor. Dün akşam işin savunma tarafında harika oynadı. Hem de hücumda savunma arkasına sürpriz koşular yaparak, savunmanın dengesini bozdu.

Çok fazla süre almayan Mert Müldür'ün de Brann maçının ardından çok iyi bir maç oynadığını söyleyebilirim. Kendini hazır tutması ve fırsat geldiği anda değerlendirmesi tam bir profesyonellik örneği. Fenerbahçe'de Galatasaray ve Başakşehir maçlarında alınan sonuçlarla bozulan moraller Brann ve Konyaspor maçlarıyla geri geldi. Bu iki maçın kazanılması önemli. Ama daha önemlisi oyun iki maçta beklenen seviyede ve düzeydeydi... Fenerbahçe'deki görüntü, bu oyunun ilerleyen haftalarda da süreceğini gösteriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çok değerli bir galibiyet 12 Aralık 2025, Cuma Bu futbolla ancak bu kadar 07 Aralık 2025, Pazar Beraberlik kötü oyunu örtmez 02 Aralık 2025, Salı Fenerbahçe bir adım önde 01 Aralık 2025, Pazartesi
Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen baba itirafı: Şiddetten nefesim kesilirdi
Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen baba itirafı: "Şiddetten nefesim kesilirdi"
Eşime neden baktın cinayetinin güvenlik kameraları ortaya çıktı
"Eşime neden baktın" cinayetinin güvenlik kameraları ortaya çıktı
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Son dakika: Test sonuçları TAKVİM’de! Medyada esrarengiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı!
Ekranda pornografiye geçit yok! RTÜK’ten HBO MAX ve Jasmine isimli yapıma inceleme: Sapkınlığın başrolünde Asena Keskinci
RTÜK'ten “Jasmine”e inceleme