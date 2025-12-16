İLKER YAĞCIOĞLU

Hafta arası zorlu Brann deplasmanından harika bir skorla dönen Fenerbahçe, dün akşam da aynı iştahla aynı güzel oyunla Konyaspor'un fişini ilk 45 dakikada çekti ve hanesine 3 puan yazdırdı. Maçın ilk devresi tek kelimeyle mükemmeldi. Oyunun temposu, Fenerbahçeli oyuncuların baskısı, hücumdaki zenginlik ve buna karşı Konyaspor'a bir tek gol pozisyonu dahi vermeden 45 dakikayı tamamladılar. Talisca, Brann maçının ardından dün akşam da attığı iki golle ön plana çıktı. Sezon başına göre çok daha güçlü ve istekli bir Talisca izliyoruz.

Dün sağ kanatta oynayan Asensio, tartışmasız takımın en yetenekli oyuncusu. Dün akşam da yine harika işler yaptı. Fenerbahçe taraftarı onu izlerken büyük keyif alıyor. Fred'in yükselişi de devam ediyor. Dün akşam işin savunma tarafında harika oynadı. Hem de hücumda savunma arkasına sürpriz koşular yaparak, savunmanın dengesini bozdu.

Çok fazla süre almayan Mert Müldür'ün de Brann maçının ardından çok iyi bir maç oynadığını söyleyebilirim. Kendini hazır tutması ve fırsat geldiği anda değerlendirmesi tam bir profesyonellik örneği. Fenerbahçe'de Galatasaray ve Başakşehir maçlarında alınan sonuçlarla bozulan moraller Brann ve Konyaspor maçlarıyla geri geldi. Bu iki maçın kazanılması önemli. Ama daha önemlisi oyun iki maçta beklenen seviyede ve düzeydeydi... Fenerbahçe'deki görüntü, bu oyunun ilerleyen haftalarda da süreceğini gösteriyor.