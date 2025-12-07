İLKER YAĞCIOĞLU

SON DAKİKA
Bu futbolla ancak bu kadar

Eklenme Tarihi 7 Aralık 2025

Fenerbahçe için Başakşehir deplasmanında oyundan çok skor değerliydi. Fenerbahçe iyi oynamasa da bir korner sonucu Skrniar'ın attığı golle öne geçti ama bunu koruyamadı. Tedesco yine değişik bir onbirle sahaya çıktı. Kanatlarda Oğuz Aydın ile öteki kanatta Talisca ve Asensio değişerek oynadı. Sol bekte Levent Mercan stoperde de Yiğit Efe vardı. Orta sahada Alvarez- Fred ikilisini gördük. Fenerbahçe oyuna iyi başladı. Ama bu oyun 15 dakika sürdü ondan sonraki bölümde oyun dengelendi.

Fenerbahçe ofansif olarak neredeyse hiç üretemezken savunmada da rakibine çok fazla pozisyon vermedi. Açıkçası gol nasıl olacak diye düşünürken korner Fenerbahçe'yi öne geçirdi ama sonunu getiremediler. 20. dakikada oyuna giren Kerem maç sonuna kadar hiçbir katkı sağlayamadı. Kerem'de ciddi bir düşüş var. Onun kötü oynaması Fenerbahçe'nin hücum gücünü olumsuz etkiliyor. Hücum bölgesinde oyunda kaldığı sürede Duran'ın dışında Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir oyuncu yoktu.

Ama Duran da sinirine hakim olmak üzere rakibiyle gereksiz tartışmaların içine giriyor. Fenerbahçe adına maçı rahatlatacak pozisyon En Nesyri'ye geldi ama daha topla giderken golü atacağına kimsenin inancı yoktu. Brann maçı Fenerbahçe adına çok yıpratıcı olacak. Dürüst olmak gerekirse bu oyun şampiyonluk için yeterli değil. Fenerbahçe dün zaten bu futbolla galibiyeti hiç hak etmemişti. O nedenle 1 puana çok üzülmemek gerekir.

