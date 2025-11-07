İLKER YAĞCIOĞLU

Fenerbahçe Viktoria Plzen karşısına derbi galibiyetinin ardından sahaya dört farklı isimle çıktı. Yapılan değişikliklerin tamamı hücum hattında olunca, açıkçası maça başlamadan önce "Fenerbahçe hücumda zorlanabilir" diye düşündüm.



Nitekim öyle de oldu. İlk 45 dakikada Sarı-Lacivertliler rakip kaleye yalnızca iki kez gidebildi. Bunlardan biri sağ bek Samedo'nun bindirmesiyle, diğeri ise En-Nesyri'nin girdiği pozisyondu.

Ancak Faslı golcünün müsait durumda yaptığı vuruş gerçekten çok kötüydü.

Takımın hücum üretkenliği düşük, temposu ise oldukça yavaştı. İkinci yarının hemen başında yapılan değişiklikler oyunun seyrini biraz olsun değiştirdi.



En net pozisyon Jhon Duran'ın bireysel becerisiyle geldi. Kalitesini bir kez daha gösterdi. Genç oyuncunun o pozisyondaki hazırlığı, neden bu takıma ihtiyaç duyulduğunu adeta kanıtladı.

Arkasında rakip varken topu koruyuşu, pozisyonu hazırlayışı ve bitiriciliğe yaklaşımı, En-Nesyri'nin yapmakta zorlandığı işleri ne kadar iyi yapabileceğini gösterdi. Duran, form tuttuğunda bu takımın ilk 11'inde olmalı. Gelelim Oğuz'a… Dün akşam onu dikkatle izledim ama açıkçası performansını beğenmedim.



Özgüveni düşük, kararları kararsızdı. Şu anda ilk 11 için çok hazır görünmüyor. Talisca ikinci yarıda daha iyi oynadı. Takımın yaptığı atakları kurguladı. Teknik Direktör Tedesco, bu maçta kazanmayı değil, kaybetmemeyi önceleyen bir planla sahadaydı.

Fenerbahçe, bu yaklaşımı ile deplasmandan istediğini alarak İstanbul'a dönmeyi başardı.