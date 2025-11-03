PODCAST CANLI YAYIN
Orkun Fener'e hayat verdi!

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Eklenme Tarihi 3 Kasım 2025

Fenerbahçe dün gece Beşiktaş karşısında büyük sınavdan geçer not aldı. Oysa maçın ilk 20 dakikasında Sarı-Lacivertliler adeta sahada yok gibiydi. Beşiktaş, derbiye daha istekli, daha planlı başladı. Topu rakibine bırakan Siyah-Beyazlılar, kazandıkları her topta Fenerbahçe savunmasını hazırlıksız yakaladı.

Skor tabelasında 2-0 yazdığında tribünlerde büyük coşku vardı o ana kadar. Tam her şey Beşiktaş'ın kontrolünde gidiyor derken, Orkun'un orta sahada yaptığı gereksiz hareket oyunun akışını değiştirdi. Belki sıradan bir pozisyondu ama psikolojik etkisi büyüktü. O an Fenerbahçe'ye bir kıvılcım geldi. Önce fark bire indi, ardından özgüven yerine oturdu.

Dakikalar ilerledikçe Sarı-Lacivertliler'in ayağı topa daha çok değdi, baskı arttı ve ilk devre bitmeden skor 2-2'ye geldi. İkinci yarıda ise tempo düştü. Fenerbahçe oyunu kontrol etse de istediği net pozisyonları üretmekte zorlandı. Tedesco'nun değişiklikleri tartışılabilir; özellikle gol arayan bir takımda Kerem ve Asensio'nun oyundan alınması cesur ama riskli bir tercihti. Maç berabere bitseydi, bu kararlar büyük eleştiri toplardı. Ancak futbol bazen ince detayların oyunu.

İsmail'in bitmek bilmeyen enerjisi, Skriniar'ın savunmadaki liderliği, Asensio'nun yaratıcı dokunuşları ve Duran'ın kritik katkılarıyla Fenerbahçe, kabus gibi başlayan geceden çok önemli bir zaferle çıkmayı başardı.

