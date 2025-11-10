PODCAST CANLI YAYIN
F.Bahçe’nin ayak sesleri

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Eklenme Tarihi 10 Kasım 2025

Galatasaray'ın Kocaeli'de sürpriz bir şekilde 3 puan bırakması Kayseri maçının önemini ve değerini kat be kat artırmıştı. Alınacak bir galibiyetle iki hafta evvel 6 puan olan fark 1'e inecekti. Bu da Fenerbahçe'nin son haftalarda kazandığı özgüveni iyice yukarıya çıkaracaktı. Fenerbahçe maça çok baskılı başlamadı. Tedesco kadroda yine rotasyon yapmıştı.

ASENSIO GERÇEK LİDER
İki santrforu En Nesyri ve Duran'ı kulübede oturtup Talisca'yı forvet oynatması çok konuşulacak bir tercihti. Ama hocanın bütün planları tuttu. Goller biraz gecikse de 38 ve 40'da gelen goller aslında maçı bitirdi. Rakibe de ilk devre kalesine yaklaşma şansı tanımadı. Fenerbahçe artık oyunun liderini buldu. Asensio tek kelimeyle harika oynuyor. Teknik becerisi, futbol zekası ve liderlik özelliğiyle takımın beyni olmuş durumda. Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili silahı.

FRED&NENE ÇOK İYİYDİ
Dün akşam da çok iyi oynadı. Bir diğer beğendiğim oyuncu da Fred oldu. Uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönen Fred Fenerbahçe'ye ilk geldiği günlerdeki gibiydi. Kerem'in attığı golde harika bir asist yaparak oyununu da taçlandırdı. Dün 2 gol atan Nene de çok iyi oynadı. Umarım dünkü maçtan sonra öz güveni artar. Skor belki daha da farklı olabilirdi ama şu unutulmamalı bu takım cuma günü öğlen saatlerinde Türkiye'ye geldi dolayısıyla oyuncuların yorgun olmaları son derece normaldi.
Şimdi aradaki puan farkı sadece 1. Dev derbi öncesi milli maç arası ve ardından Çaykur Rize deplasmanı var. 1 Aralık akşamı Fenerbahçe'nin liderliği yakalama şansı çok yükseldi.

