İLKER YAĞCIOĞLU

Eklenme Tarihi 28 Ekim 2025

Zorlu Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe, maça çok iştahlı ve baskılı başladı. Hafta arası Stuttgart maçında büyük efor sarfeden Sarı-Lacivertliler, skoru erken bulma düşüncesindeydi. İstedikleri de oldu. Tedesco, Stuttgart maçında olduğu gibi bu maçı da doğru yönetti. Topa çok fazla sahip olmadan savunmayı hiç ihmal etmeden özellikle ilk 45 dakikada rakibe hiç pozisyon vermedi.

İsmail-Alvarez ikilisi uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'nin o bölgedeki en iyi iki ismi oldu. Alvarez, bütün boşlukları doldurup savunma tarafını eksiksiz oynarken İsmail de enerjisiyle hem savunmaya yardım ediyor hem de biraz daha öne çıkıp ataklarda takımına destek veriyor. Bunlar son derece iyi gelişmeler. Takımın son zamanlarda en çok tartışılan ismi En Nesyri, attığı 2 golle üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

Böylesine kritik bir haftada golcünüzden gol atmasını beklersiniz. O da ligde 6 gol sayısına ulaşarak 'Bu kadar eleştiriyi hak etmiyorum' der gibiydi. İki kanat Kerem ve Nene, çok etkili bir maç oynamadılar. Özellikle Nene, maçta çok etkisiz kaldı. Bence Kerem'den önce Nene çıkmalıydı. Hatta daha ileri gideyim... Nene'nin yerine Oğuz Aydın bence daha fazla kullanılmalı.

Talisca 8 dakikada 2 gol atarak kalitesini gösterdi. Görünen şu ki Tedesco ile takım birbirine alışmaya başladı. Skorlar da gelince takımın özgüveni her maç daha da yukarı çıkıyor. Şimdi önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi kazanılırsa bu takım lig bitene kadar yarıştan kopmaz ve Galatasaray'ı sonuna kadar zorlar.

