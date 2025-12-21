İLKER YAĞCIOĞLU

Fenerbahçe , Eyüpspor karşısında sahaya koyduğu futbolla geçen hafta Konyaspor maçındaki etkileyici ilk yarıyı adeta tekrar etti. Sarı-Lacivertliler özellikle ilk 45 dakikada rakibine nefes aldırmayan, oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıkan bir performans sergiledi. Son haftalarda golcü isimlerin devreye girmesi Fenerbahçe adına en sevindirici detaylardan biri. Talisca ve Asensio yine skora katkı yaparken, Jhon Duran ve Kerem'in gol bulmak için gösterdiği istek dikkat çekiciydi.

Özellikle Jhon Duran, attığı harika golle maçın ikinci yarıda kırılma anını yarattı. İlk yarıda Fenerbahçe neredeyse Eyüpspor yarı sahasında oynadı. Bunun en büyük payı ise orta sahadaki Fred'in olağanüstü performansıydı. İsmail Yüksek ile birlikte Eyüpspor'un Fenerbahçe kalesine yaklaşmasına izin vermediler. Öyle ki, Eyüpspor ilk 45 dakikada Fenerbahçe ceza sahasında şut bile çekemedi. Gecenin öne çıkan bir diğer ismi ise genç oyuncu Levent Mercan oldu. Ancak geçen hafta olduğu gibi ikinci yarıya yine düşük tempoyla başlandı. Bu da Eyüpspor'a ilk yarıda bulamadığı fırsatları verdi. Fenerbahçe ceza sahasında üst üste pozisyonlar gördük. Sonuç olarak Fenerbahçe, şu ana kadar hem ligde hem Avrupa'da istikrarlı ve yükselen bir grafik çizerek araya girdi. Asıl soru şu: Bu oyun, bu iştah ve bu tempo ikinci yarıda da devam edecek mi? Cevabını sahada göreceğiz