Mardin'de kavgada bıçaklanarak öldürüldü

ÇARŞI MERKEZİNDE BIÇAKLI KAVGA

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'ndeki çarşı merkezinde çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. B.Y. (25) ile Kanivar Gözen arasında yaşanan olayda Gözen bıçakla yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanivar Gözen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gözen'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından şüpheli B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.