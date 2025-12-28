Mardin'de kavgada bıçaklanarak öldürüldü
Mardin’in Derik ilçesinde kavga ettiği B.Y. (25) tarafından bıçaklanan Kanivar Gözen (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ÇARŞI MERKEZİNDE BIÇAKLI KAVGA
Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'ndeki çarşı merkezinde çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. B.Y. (25) ile Kanivar Gözen arasında yaşanan olayda Gözen bıçakla yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanivar Gözen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gözen'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayın ardından şüpheli B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.