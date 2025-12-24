İLKER YAĞCIOĞLU

PODCAST CANLI YAYIN
Kaybetmek sürpriz değil

24 Aralık 2025
Fenerbahçe'nin bu sezona kadar olan derbi karnesi genel olarak olumluydu. Beşiktaş cephesinde ise ilginç bir tablo var: Derbilere iyi başlayan, üç maçta da öne geçen ama skor üstünlüğünü koruyamayan bir takım. Bu maçta da tablo çok farklı değildi.

Fenerbahçe adına maçın kaderini orta saha belirleyecekti. Bartu ve Szymanski ikilisinden beklenen dinamizm ve yaratıcılık gelmedi. Szymanski'nin köksüz, oyunun içinde kaybolan görüntüsü;

Bartu'nun ise oyuna neredeyse hiç etki edememesi, Sarı-Lacivertliler'in hücum üretimini ciddi şekilde kısıtladı. Buna Oğuz ve Kerem'in maç boyunca varlık gösterememesi de eklenince, Fenerbahçe'nin gol bulması adeta mucizelere kaldı. Bu sıkıntı maç boyunca devam etti. Oysa bu tür derbiler "fırsat maçı"dır. Ama Fenerbahçe, elindeki fırsatları Oğuz, Szymanski ve Bartu üzerinden değerlendiremedi. Beşiktaş cephesinde ise özellikle Jurasek, Salih ve genç Devrim için olumlu şeyler söylemek mümkün. İkinci yarıda Beşiktaş oyunu daha çok istedi, kazanmaya yaklaştı ve gole defalarca yaklaştı. Ancak karşılarında gününde bir kaleci vardı:

Tarık. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla maçın kırılmasına izin vermedi. Maçın hakemine gelince… Ne yazık ki standardı olmayan bir yönetim izledik. Verdiği ve vermediği kararlar arasında ciddi tutarsızlıklar vardı. Sonuç olarak; bu kadar eksik ve faydasız oyuncuyla Beşiktaş'a kaybetmek büyük bir sürpriz değil.

