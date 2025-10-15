İLKER YAĞCIOĞLU

Dünya Kupası için Kocaeli'nde final maçına çıktık.

Rakibimizin de bu maç son şansıydı. Gürcü takımının fiziksel ve sert bir takım olduğunu düşündüğümüz de özellikle ön bölgede de son derece yetenekli oyunculara sahip oldukları için zor bir maç olduğunu düşünüyorduk.

Ama Bizim Çocuklar maça öyle bir başladılar ki resmen Gürcüleri sahadan sildik. Görev alan her oyuncumuz müthiş mücadele etti. Her topa sanki final topuymuş gibi yüzde 100'leri ile girip kalitemizle de skoru yakaladık.



Orta alanda Hakan'ın önderliğinde İsmail'in müthiş oyunuyla rakibe göz açtırmadık. Ön tarafta da Kenan, Kerem ve Yunus'un hareketli oyunuyla çok tehlikeli ataklar yaptık.



Biz sayısız kez rakip ceza sahasında topla buluşurken onların gelmesine izin vermedik.

Hücumda ve savunmada mükemmel bir maç çıkardık.



Gecenin sürprizini iki gol atan Merih yaptı. Oyuncularımız o kadar büyük efor sarf etti ki 60'tan sonra biraz oyundan düştük. Bu da normal. 1-0'a razı olacağımız bir gecede 4 golle Gürcistan'ı uğurladık ve artık Dünya Kupası için play-off'u garantiledik desek yeridir.

Açıkçası İspanya maçının ardından iki maçta milli takımın bu kadar çabuk toparlanması, iki maçta 10 gol atması ve takım ruhu alkışlanmayı hak ediyor. Montella'nın da hakkını teslim etmek gerekir.



Kolay beğenen bir futbol dünyamız yok. Ama geldiğinden beri yaptıklarıyla övgüyü hak ediyor.