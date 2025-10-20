İLKER YAĞCIOĞLU

Fenerbahçe'nin dün akşamki rakibi Karagümrük tartışmasız ligin en zayıf ekiplerinden bir tanesi...

Doğal olarak böyle bir takıma karşı Fenerbahçe'nin rahat bir maç oynayıp fazla zorlanmadan kazanmasını bekledik. Sarı-Lacivertliler'in oyuna başlangıcını ve ilk yarıda attığı iki gol görünce Stuttgart maçına Fenerbahçe kolay çıkacak dedik. Ama ikinci 45 dakikada Fenerbahçe, oyunu öyle bir gevşetti ki resmen Karagümrük'ü canlandırdı.

Oyun, önce 2-1'e geldi. Arkasında Karagümrük üst üste gol pozisyonlarına girdi. Kabul edilmesi imkansız bir 45 dakika oynadılar. Maçın başında takıma destek veren taraftarlar dahi, ikinci yarıda oyunu ıslıklamaya başladı. Tedesco'nun takım üzerindeki denemeleri devam ediyor.

Dün akşam da sol bekte Levent Mercan'ı gördük. santrforda Talisca, orta sahada da İsmail ve Alvarez ile başladı. Bir önceki maçta yaptığını bir sonraki maçta silip yeni birşey deniyor. Takımla bu kadar oynamasının bir faydası yok. Açıkçası, ikinci 45 dakikadaki görüntü, ne Stuttgart maçı için sonra üst üste oynanacak 2 deplasman için hiç ümit vermedi.

Bireysel oyuncu tercihlerinden çok oyun felsefesi anlamında Fenerbahçe'nin ciddi sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı gidermek için de kafasındaki 11'e bir an evvel bulup aynı oyuncularla Tedesco'nun devam etmesi lazım. Takım Portekiz'de çalıştı mı çalışmadı mı bilmiyorum ama fizik olarak da hiç iyi durumda olmadıkları kesin.