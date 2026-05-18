Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden polislere saldırı! Bakan Çiftçi duyurdu: 2 polis şehit | Teslim olmayan saldırgan indirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş merkezindeki silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu. Teslim olmayan saldırgan etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit olan polis memurlarının Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Saldırganın yakalanma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
Hızlı Özet Göster
- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, şüphelinin ateş açması sonucu şehit oldu.
- Olay Çorlu Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki Pedrik İş Merkezi'nin 3. katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
- Teslim olma çağrısına ateşle karşılık veren şüpheli, polis ekipleriyle çıkan çatışmada yaralanarak etkisiz hale getirildi ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi iki polis memurunun şehit olduğunu duyurarak ailelerine ve Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı diledi.
- Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru silahlı saldırı nedeniyle olay yerinde şehit oldu, saldırgan ise çatışmada yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki 6 katlı Pedrik İş Merkezi'nin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından gelen silahlı kavga ihbarı üzerine Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Binaya çıkan sivil polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu.
İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TESLİM OLMAYINCA İNDİRİLDİ
Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.
Yaralı saldırgan Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BAKAN ÇİFTÇİ ACI HABERİ DUYURDU
Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iki polis memurunun şehit olduğunu bildirdi. Bakan Çiftçi, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlğı diliyorum" dedi.
Şehit polis memurlarının kimlikleri belli oldu.
Şehit polislerimizin Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olduğu kaydedildi.
ALÇAK SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI
Tekirdağ Çorlu'da dehşet saçarak 2 kahraman polis memurunu şehit eden silahlı saldırganın, emniyet güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği operasyon anlarına ait özel görüntüler ilk kez yayınlandı.
Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in acı haberi Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Erkan Tütüncüler'in Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Evli ve bir çocuk babası şehit polis memuru Tütüncüler'in baba ocağındaki evine Türk bayrağı asıldı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Tekirdağ Valiliği, şehit polisler için buügn saat 12.00'de Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi merasim düzenleneceğini duyurdu. Şehit Emrah Koç'un defnedilmek üzere saat 12.30'da Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan Van'a uğurlanacağı, şehit Erkan Tütüncüler'in ise Çorlu'da Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 14.00'te Çorlu Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Erdoğan, şehit polisler Tütüncüler ve Koç'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı temennilerini iletti.
CEVDET YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polislerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
GÜRLEK: MAKAMLARI ÂLİ OLSUN
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum.
Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamları ali olsun"
ÖMER ÇELİK: ÇOK ÜZGÜNÜZ
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik şu ifadelere yer verdi:
"Çok üzgünüz… Milletimizin başı sağolsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç milletimizin huzuruna ve güvenliğine kastedenleri engellemeye çalışırken çıkan çatışmada şehit oldular... Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."
SALDIRGANIN PSİKOLOJİSİ BOZUK
Konuya ilişkin Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gazetecilere açıklamada bulundu. Sarıkurt, saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.
Sarıkurt, "Maalesef 2 polisimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Psikolojik rahatsızlığı olan İstanbul'da yaşayan bir vatandaş hakkında tedavi görmesi ile ilgili mahkeme kararı da alınıyor. Ailesinin de ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri tedavi ettirilmesi üzerine takip ediliyor. Pasajda olduğuna dair ekipler bilgi alıyor. Polis arkadaşlarımız kontrol ediyor. İlk başta bulamıyorlar sonra vatandaşlarla çıktıklarında aldığımız bilgiye göre şüpheli şahıs delici aletle polislerden birine saldırıyor ve şehit ediyor. Sonra diğer arkadaşımızı da şehit ediyor. Hastane yanından bomba ile ilgili değerlendirme oldu ama kolluk kuvvetlerimiz tedbir maksadıyla imha ediyor ama tehlikeli bir durum söz konusu değil. Bu üzücü olaydan sonra 19 Mayıs kapsamında yapacağımız bütün müzikli programları iptal ediyoruz" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.