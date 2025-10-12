İLKER YAĞCIOĞLU

Dün akşam Sofya'da maça çok iyi başladık.



11. dakikada harika bir set hücumu sonrası gelen golle de öne geçtik. Hakan'ın defans arkasına koşan Arda'yı düşünmesi, Arda'nın rakipten kurtulması ve sonrasında gelen gol birinci sınıftı.

Fakat hemen sonrasında büyük bir şanssızlık sonrası yediğimiz gol moralleri bozdu. İlk devrenin son 10 dakikasına kadar bu bocalama devam etti. Çok yetenekli bir takıma sahibiz. Çok önemli oyuncularımız var. Ama yediğimiz gollerden sonra oyunumuzun bu kadar etkilenmemesi lazım.



İkinci yarının başında baskıyla başladık. Daha hızlı oynadık.

Kalitemizi sahaya yansıttık ve 7 dakikada attığımız gollerle maçı kopardık. Kenan'ın bireysel yetenekleriyle attığı ikinci gol, gerçekten harikaydı. Arda'nın Kenan'ın ve özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun iyi oyunlarıyla farka gittik ve istediğmiz 3 puanı aldık. Can Uzun'un oynadığı sürece yaptığı iyi işler gelecek adına milli takımımız için son derece olumluydu. Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeyi özlemişiz. Onun da takıma dönmesi millilerimize güç kattı.



Şimdi Gürcistan ile salı akşamı final maçını oynayacağız.

O maçtan alacağımız 3 puan, bizi grup ikincisi yapmaya yeter. Bunu başarabilecek güçteyiz. Şunu unutmamak lazım ki Bulgaristan'dan daha iyi bir takıma karşı oynayacağız