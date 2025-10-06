SON DAKİKA
Fener umut vermiyor

Fener umut vermiyor

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Eklenme Tarihi 6 Ekim 2025

ZORLU Samsun deplasmanında Fenerbahçe, maça çok iyi başladı. İlk 15 dakika tamamen Samsun yarı sahasında oynanan bir maç izledik.
Fenerbahçe yüzde 85'e 15 topa sahip olarak oyunu rakip yarı alana yıktı. Açıkça söylemek gerekirse Fenerbahçe gibi oynadı.
Ama bu oyun 15 dakika sürdü.

Sonrasında tamamen oyundan kopan ve topu Samsunspor'a veren bir Fenerbahçe izledik. Bir maç içinde bu kadar büyük bir değişim olumsuz anlamda nasıl olur anlamak güç. İşi yorgunluğa bağlayacak olsanız Samsunspor da aynı gün bir maç oynadı ve deplasmanda oynadı. Yorgun olması gereken Samsunspor'du.
İlk 45 dakika bittiğinde Tedesco da oyundaki sıkıntıyı gördü ve 3 oyuncuyu değişikliğiyle ikinci yarıya başladı. Ama bu hamlesi de hücumda beklenen etkiyi yaratmadı.

İki kanat orta sahadan hücuma destek verecek oyuncular ve santrafr En Nesyri o kadar etkisiz oynadılar ki gol mucizelere kaldı. Size En Nesyri ile ilgili bir istatistik vereyim. Maçın 80. dakikasında yaptığı pas sayısı 10'du. Bununda sadece 2 tanesi isabetliydi. Böyle bir santraforunuz varken hücumda nasıl top tutup çoğalacaksınız. Kesinlikle mümkün değildi. Oyunun son bölümlerinde Fenerbahçe baskıyı artırsa da istediği golü bulamadı ve Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada lidere yaklaşma şansını kaybetti.
Ve oyun olarak da dürüst olmak gerekirse ilerleyen haftalar için umut vermedi.

