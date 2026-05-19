KULA BELEDİYE BŞK.

KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ 1376 ADA 2 PARSELDEKİ ARSANIN ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI ZAHİRE PAZARI DÜKKANLARI YAPTIRILMASI İŞİ

İşin Yeri : Kula İlçesi Zaferiye Mahallesi

Ada-Parsel No : 1376 - 2

Muhammen Bedel(KDV Hariç) : 230.545.000,00 TL

Geçici Teminat(TL) : 6.916.350,00 TL

İhale Tarih Ve Saati : 05.06.2026 - 11:00

Kula İlçesi Zaferiye Mahallesi 1376 ada 2 parselde kayıtlı, 17614,19 m²'lik arsa vasıflı (imar planında toplu işyeri "zahire pazarı" fonksiyonlu) taşınmaz üzerine kat karşılığı zahire pazarı dükkanları yapılması işi, idari şartname ve eklerinde belirlenen esaslar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile kat karşılığı inşaat yaptırılması şekliyle ihaleye konulmuştur. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Kula Belediyesi Başkanlık salonunda encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, 04 Haziran 2026 Perşembe günü saat 17. 00 'e kadar aşağıda yazılı evraklar Gelirler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir. İli : Manisa, İlçesi : Kula, Mahallesi :Zaferiye, Ada:1376 Parsel:2, Taşınmaz Alanı :17.614,19 m², İnşaat Alanı : 4 blok 8950 m² İhale konusu işte, inşa edilecek taşınmazın toplam 15 Bağımsız Bölüm A. Blok 1,2,9,10 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkanlar, B Blok 3,4,5,12,13,14 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkanlar, C Blok 7,8,15,16 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkanlar, D Blok 1 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkan idareye kalacak şekilde ve ek olarak belirlenen 1.000.000,00 TL+ KDV üzerine artırım uygulamak suretiyle teklif verilecektir. Teklifler en geç 04/06/2026 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar Kula Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. İsteklilerin ihale gün ve saatinde ihalenin gerçekleştirileceği adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

1.Yeterlilik İçin İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Kanuni ikametgâh sahibi olması,

b)Türkiye'de tebligat için adres, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren beyan,

c) 2026 yılında kayıtlı olduğu ticaret ve-veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

d) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi,

e) Teklif vermeye yetkili kişilere ait İmza sirkülerini vermesi;

e.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

e.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f)İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte

bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ekli örneğe uygun Ortak girişim beyannamesi (Ek 1), ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki belgeleri sunması zorunludur.

h) Geçici teminatı yatırması ve bu Şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi,

ı) ihaleye katılacak olan isteklilerin iş bitirme belgesinde; yapım işleri benzer iş tebliğinde yer alan BIII grubu kapsamındaki işlerden, kamu ya da özel sektörden son beş yıl içinde kendilerine ait iş kapsamında toplamda en az 5.000 m² inşaatı tamamlamış olma şartı aranacaktır. Buna ilişkin belgelerin aslı, sureti veya aslı görüldü belgesi iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birisi yukarıdaki şartı sağlamalıdır.

k) ilk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge

l) ilk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

m) ihale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer görme belgesi (Ek2)

n) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter onaylı taahhütname (Ek3)

o) Şartname eki örneğe uygun teklif mektubu (iç zarf) (Ek4)

p) Teknik personel taahhütnamesi. (1 adet İnşaat Mühendisi veya mimar) (En az 5 yıl deneyimli

r) İhale doküman bedelinin ödendiğine dair makbuz sunulacaktır. (döküman bedeli 10.000 TL'dir.)

s) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtilen İmar İşleri Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi

t) İhale şartnamesi ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin ispatı için her sayfası imzalanacaktır.

2.İşin Süresi: 300(ÜçYüz) takvim günüdür.

3. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

Hikmet DÖNMEZ

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02472435 #ilan.gov.tr