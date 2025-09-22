SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Tedesco dokunuşları yapamadı

Tedesco dokunuşları yapamadı

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 22 Eylül 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Fenerbahçe'de Tedesco'nun nasıl bir performans göstereceğini herkes gibi bizler de merakla bekliyorduk. Daha 4. dakikada öne geçtiğin ve iyi başladığın bir maç. Golden önce de Kasımpaşa'nın kaçırdığı mutlak bir gol fırsatı var.
Fenerbahçe ayrıca ilk 45 dakikada rakibe fazla da pozisyon vermedi. İkinci yarıya 10 kişi kalmış bir rakibe karşı başlıyorsun ama karşılaşmada kim 10 kişi bu belli değil.

İstatistik olarak bakarsan top ile oynayan takım Fenerbahçe.
Buna rağmen Kasımpaşa Sarı-Lacivertli takımın defansını daha fazla zorladı. İkinci yarıda Kasımpaşa daha fazla şut atmış. Bu inanılacak gibi değil. İkinci yarı 10 kişi kalan takım Fenerbahçe kalesine 8 şut atmış. Fenerbahçe ise bir tanesi son saniyeler olmak üzere 5 şut çekmiş. Bir eksiğiniz yok. Son derece güzel bir tesiste idman yapıyorsunuz. Paralarınızı zamanında alıyorsunuz. Peki topu ne zaman oynayacaksınız?
Fenerbahçe taraftarını ne zaman mutlu edeceksiniz.

Tamam yönetim hatalıydı gitti, hoca hatalıydı gitti. Şimdi neye sığınacaklar merak ediyorum.
Fenerbahçe bu sezon sezonu çok erken bitirebilir.
Asensio ve İrfan gibi 2 gol atacak oyuncu var bunları oyundan alıyorsunuz. Dinamo Zagreb maçına giderken Fenerbahçe adına oynanan oyun çok sıkıcı.
Hocadan en ufak bir dokunuş da olmadı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bir hata 2 puan kaybı! 18 Eylül 2025, Perşembe Kırmızı kart keyifleri kaçırdı 15 Eylül 2025, Pazartesi Bu skorla yenilmek kötü 08 Eylül 2025, Pazartesi Harika bir başlangıç 05 Eylül 2025, Cuma
BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi İlandır
BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ataşehir’de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı: 1’i ağır 3 yaralı
Bariyerlere ok gibi saplandı
Hakkari’deki kadın futbol maçında tribünde taşlı sopalı kavga çıktı: 3 kişi yaralandı
Kadın futbol maçında kavga!
Arabam.com Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı... İşte Citroen Ami 2025 Model Otomobil Apple Iphone 16e 128 GB Apple Ipad ve Apple Airpods 4 kazanan asil ve yedek talihliler...
Arabam.com Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı...
Esenyurt’ta 16 yaşındaki Gizem sırra kadem bastı! Ekmek almaya gitti bir daha gelmedi
Ekmek almaya gitti bir daha gelmedi