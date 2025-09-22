İLKER YAĞCIOĞLU

Fenerbahçe'de Tedesco'nun nasıl bir performans göstereceğini herkes gibi bizler de merakla bekliyorduk. Daha 4. dakikada öne geçtiğin ve iyi başladığın bir maç. Golden önce de Kasımpaşa'nın kaçırdığı mutlak bir gol fırsatı var.

Fenerbahçe ayrıca ilk 45 dakikada rakibe fazla da pozisyon vermedi. İkinci yarıya 10 kişi kalmış bir rakibe karşı başlıyorsun ama karşılaşmada kim 10 kişi bu belli değil.



İstatistik olarak bakarsan top ile oynayan takım Fenerbahçe.

Buna rağmen Kasımpaşa Sarı-Lacivertli takımın defansını daha fazla zorladı. İkinci yarıda Kasımpaşa daha fazla şut atmış. Bu inanılacak gibi değil. İkinci yarı 10 kişi kalan takım Fenerbahçe kalesine 8 şut atmış. Fenerbahçe ise bir tanesi son saniyeler olmak üzere 5 şut çekmiş. Bir eksiğiniz yok. Son derece güzel bir tesiste idman yapıyorsunuz. Paralarınızı zamanında alıyorsunuz. Peki topu ne zaman oynayacaksınız?

Fenerbahçe taraftarını ne zaman mutlu edeceksiniz.



Tamam yönetim hatalıydı gitti, hoca hatalıydı gitti. Şimdi neye sığınacaklar merak ediyorum.

Fenerbahçe bu sezon sezonu çok erken bitirebilir.

Asensio ve İrfan gibi 2 gol atacak oyuncu var bunları oyundan alıyorsunuz. Dinamo Zagreb maçına giderken Fenerbahçe adına oynanan oyun çok sıkıcı.

Hocadan en ufak bir dokunuş da olmadı.