İLKER YAĞCIOĞLU

Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de Alanyaspor karşısında ilk 45 dakikada kelimenin tam anlamıyla sınıfta kaldı. Sahada görev alan üç orta saha oyuncusunun yanı sıra Szymanski'nin de kötü oyunuyla birlikte, Sarı-Lacivertliler ne savunmada direnç koyabildi ne de hücumda organize olabildi.

Alanyaspor cephesinde ise Maestro ve Makouta ikilisi geceye damga vuran isimlerdi. Sadece top rakipteyken yaptıkları savunma katkısı değil, aynı zamanda top onlara geçtiğinde takımlarını akıllıca yönlendirmeleri, oyunun kontrolünü büyük ölçüde Alanya'ya verdi. İkinci yarıda Tedesco'nun takımı, oyunu rakip sahaya yıkarak baskıyı artırdı ve bu baskı meyvesini verdi; üst üste gelen gollerle skor avantajı sağlandı. Ancak sorunlar hala göz ardı edilemeyecek kadar büyük.

Evet, Tedesco henüz ikinci maçına çıktı ve zamana ihtiyacı olduğu açık. Fakat oyuncu tercihleri konusunda bazı yanlışlardan ısrarla dönmemesi, soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Özellikle Szymanski'nin sağ kanatta görev alması, hem Polonyalı oyuncunun performansını düşürüyor hem de domino etkisi yaratıyor. Onun sağda oynamasıyla Oğuz sola geçmek zorunda kaldı, bu da genç oyuncunun verimliliğini azalttı.



Öte yandan Talisca ve Fred gibi isimler de şu anki formlarıyla ilk 11'i hak etmiyor. Tedesco'nun daha farklı bir kadro tercihine yöneleceğine inanıyorum. İrfan Can'ın son andaki büyük hatası, galibiyetin kaçmasına neden oldu.