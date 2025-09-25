İLKER YAĞCIOĞLU

PODCAST CANLI YAYIN
MAÇIN başında hocanın çıkardığı 11'i gördüğümüzde eminim ki benim gibi Türkiye'deki bütün futbolseverler de şaşırmıştır. Çünkü Tedesco maça resmen orta sahasız başladı desek fazla yanılmış olmayız. Fred ve İsmail'i kenarda tutup Semedo ve Asensio ile orta sahada maça başlamak ciddi şekilde risk almaktır. Ama oyun Fenerbahçe adına çok da kötü gitmedi. Şanssız bir golle geri düştük. Sezonun en çok eleştirilen oyuncularından biri Szymanski ile de beraberliği yakaladık. Rakip Fenerbahçe'den üstün bir takım değildi.
Fakat hücumda üretemedik.
Top ön bölgede fazla kalmadı.

Öndeki 3 oyuncumuzdan özellikle de En Nesyri topa sahip olup arkadaşlarının hücuma destek vermesini sağlayamadı. Böyle olunca da gol bulma şansımız çok azaldı.
2. golü de yine çok basit bir şekilde yiyince takımın morali bozuldu ve oyun Dinamo'nun istediği şekilde devam etti.
Biz topa sahip oluyor gibi gözüksek de yine üretemedik.
Sonuçta UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladık.
Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco risk almayı seviyor bunu gösterdi. Ama şu bir gerçek ki; bu oyunla risk aldığınız zaman kazanmanız lazım. Tedesco dün akşam kazanamadı. Umarım bundan sonraki maçlarda aldığı risklerin karşılığında kazanır.

