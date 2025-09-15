PODCAST CANLI YAYIN
İLKER YAĞCIOĞLU

Eklenme Tarihi 15 Eylül 2025

Öncelikle şunu söyleyeyim.
Keyifli bir maç izlemedik. Futbol kalitesinin çok daha yüksek olduğu bir maç bekliyordum ama hayal kırıklığına uğradım. Tabii Trabzonspor'un 20. dakikada 10 kişi kalmaş olması da maçın bütün gidişatını etkiledi. Okay'ın orta sahada hiç gerek yokken yapmış olduğu faül, Trabzonspor'u 10 kişi bırakınca maçın da bütün keyfi kaçtı. Trabzonspor doğal olarak savunmada kalırken, Fenerbahçe de tamamen Trabzonspor'un yarı sahasında maçı oynadı. Fenerbahçe adına sorun neredeyse rakip ceza sahasının önünde oynadığı maçta bir türlü pozisyon üretememesi oldu. Bunun en büyük sebebi de kanatları yeterince doğru kullanamamasıydı. Sağda Szymanski ve Mert zaten çok hücumcu oyuncular değil. Sarı-Lacivertliler, böyle olunca genellikle Brown ve Kerem tarafından ataklar geliştirdi. İlk yarının sonlarında istediği golü buldu ve ikinci yarının neredeyse tamamında hücum etse de Onana'yı ve savunmayı geçemeyince maç 1-0 sona erdi.

Maçın teknik analizini yapmak zor.
Çünkü çok uzun bir süre 11'e 10 oynandı. Ama şu bir gerçek ki 3 puanın her şeyden önemli olduğu bir maçta Fenerbahçe kazanarak yoluna devam etti. Tedesco'nun ilk maçıydı. İyi ya da kötü bir şey söylemek için çok erken.
Çünkü hem sakat oyuncular var hem de yeni geldi. İstediği oyunu oynatabilmek için ona da hak ettiği süreyi vermek gerekiyor. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağını tahmin ediyorum.

