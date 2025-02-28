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Zorlanmadan çeyrek finale

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 28 Şubat 2025

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ŞUBAT ayındaki yoğun maç temposunda bu kez sıradaki rakip Antep'ti. Mourinho da maça rotasyonlu bir kadroyla başladı ama gördük ki Fenerbahçe de sistem oturmuş ve kim oynarsa oynasın oyun değişmiyor. Dün akşam da öyle oldu. Fenerbahçe ilk 45 dakikadaki oyunuyla maçı bitirdi. Sonraki bölümlerde de açıkçası idare etti ve maçı tamamladı. Talisca'nın 2 gol atması, En Nesyri'nin 1 asist ve harika bir golle maçı tamamlaması, İrfan'ında En Nesyri'nin golündeki asisti son derece güzeldi. Maç zaten 3-0'dan sonra antrenman havasına büründü ve Fenerbahçe zormanmadan 3 puana ulaşmayı bildi. Genç Yusuf'un her maç üzerine koyarak devam ettiğini görmek sevindirici. Bu şekilde devam ettiği takdirde ya Fenerbahçe'de efsanelerin arasına girer ya da kısa sürede Avrupa'nın üst düzey takımlarından birine transfer olur. Sarı- Lacivertliler kupada 3'te 3 yaparak zorlanmadan çeyrek finalde yükseldi. Derbinin berabere bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin ligde puan kaybına tahammülü kalmadı.
Evet Galatasaray'ın fikstürü daha zor.
Puan kaybedecektir ama Fenerbahçe'nin de tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Bu nedenle özellikle ön bölgedeki skor üreten oyunculara çok ihtiyacı var. En Nesyri, Dzeko ve Tadic işlerini yapıyor ama bunlara Talisca ve İrfan Can Kahveci'nin de muhakkak katılması lazım ki yoğun maç temposunda ihtiyaç anında üzerlerine düşeni yapabilsinler.

"Mourinho rotasyon da yapsa takımın sistemi oturmuş oyun değişmiyor.
Kahveci ve Talisca'nın daha çok skor katkısı yapması lazım"

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