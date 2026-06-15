CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Paraguay'ı yenmeliyiz
İLKER YAĞCIOĞLU
İLKER YAĞCIOĞLU
Tüm Yazıları

Paraguay'ı yenmeliyiz

Eklenme Tarihi 15 Haziran 2026
Venezuela maçının ardından Montella'nın önde baskı ile oynadığını bunun da riskli bir oyun olduğunu söylemiştim. Maalesef Avustralya maçında korktuğum başıma geldi.

Bütün maç boyunca rakip ceza sahasının önünde oynamamıza rağmen çok iyi savunma yapan ve hızlı geçişlerle pozisyon bulmayı hedefleyen rakibimizin tuzağına düştük. Çok kolay iki golle de mağlup olduk. Oyuncuların mücadelesinden ve maçı kazanma arzusundan hiçbir şikayetim yok ama Montella'nın başlangıç planı da oyun içinde yaptığı hamleler de doğru değildi. Arda'yı sağ kanatta başlatması, Kerem'i kalabalık Avustralya defansının içinde en uçta oynatması başlıca yanlışlarıydı.

2. yarıya başlarken Barış ve Kerem'i çıkarıp Kenan ve Deniz'i almalıydı ama sadece birini yaptı. Mağlubiyetin sorumlusu hocaydı.
Artık gruptan çıkmak için Paraguay maçını kazanmaktan başka şansımız yok. Bizim Çocuklar, benim izlediğim Paraguay'ı yener. Dolayısıyla grupta kilit takım ABD olacak. ABD'nin hem Avustralya hem de bizimle oynayacağı maç grubun kaderini belirler. En az 3 puanımız olacak diye düşünüyorum.
Ancak bu 3 puan yetecek mi onu da hep birlikte göreceğiz.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Büyük takım oyunu 08 Haziran 2026 Milli Takım’da hayat var 02 Haziran 2026 Bu yaz çok zorlu geçecek 18 Mayıs 2026 Bu sezona çok üzülecek 10 Mayıs 2026