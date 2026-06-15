İLKER YAĞCIOĞLU

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Venezuela maçının ardından Montella'nın önde baskı ile oynadığını bunun da riskli bir oyun olduğunu söylemiştim. Maalesef Avustralya maçında korktuğum başıma geldi.Bütün maç boyunca rakip ceza sahasının önünde oynamamıza rağmen çok iyi savunma yapan ve hızlı geçişlerle pozisyon bulmayı hedefleyen rakibimizin tuzağına düştük. Çok kolay iki golle de mağlup olduk. Oyuncuların mücadelesinden ve maçı kazanma arzusundan hiçbir şikayetim yok ama Montella'nın başlangıç planı da oyun içinde yaptığı hamleler de doğru değildi. Arda'yı sağ kanatta başlatması, Kerem'i kalabalık Avustralya defansının içinde en uçta oynatması başlıca yanlışlarıydı.2. yarıya başlarken Barış ve Kerem'i çıkarıp Kenan ve Deniz'i almalıydı ama sadece birini yaptı. Mağlubiyetin sorumlusu hocaydı.Artık gruptan çıkmak için Paraguay maçını kazanmaktan başka şansımız yok. Bizim Çocuklar, benim izlediğim Paraguay'ı yener. Dolayısıyla grupta kilit takım ABD olacak. ABD'nin hem Avustralya hem de bizimle oynayacağı maç grubun kaderini belirler. En az 3 puanımız olacak diye düşünüyorum.Ancak bu 3 puan yetecek mi onu da hep birlikte göreceğiz.