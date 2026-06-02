İLKER YAĞCIOĞLU
Eklenme Tarihi 02 Haziran 2026
Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçının ilkini Makedonya'ya karşı oynadık ve çok iyi bir sınav verdik. Genelde ligde takımlarında çok fazla oynamayan ve de milli maç tecrübesi çok fazla olmayan oyuncularla maça başladık. Daha santra ile birlikte öyle bir baskı yaptık ki Makedonlar ne olduğunu anlayamadan bir topumuz direkten döndü heman akabinde de Oğuz'un harika pasında Orkun'la golü bulduk. İlk 45'te özellikle sağ kanattan Oğuz'la sol taraftan da Eren Elmalı ile çok iyi ataklar geliştirdik.

Rakibe sadece bir pozisyon verdik ve tempoyu da istediğimiz gibi ayarladık. Can oyunda kaldığı süre boyunca çok iyi işler yaptı ve bu takımın bir parçası olacağını bizlere gösterdi. Dikkatle izlediğim diğer oyuncu da Deniz'di. Montella'nın oyun sistemi genelde santrforsuz bir oyun. Dolayısıyla Deniz gibi merkez bir hücumcuyla nasıl oynayacağımızı merak ediyordum.

Zaten İspanya'da geçer not almıştı dün akşam ilk yarı topla buluşmakta zorluk çekse de attığı gole tam bir santrfor olduğunu gösterdi.
Açıkçası Montella'nın elinde çok yetenekli ve potansiyeli yüksek bir kadro var. Bu kadronun alternatifi çok fazla. Dolayısıyla tabii ki bu çocukların gruptan çıkması ve turnuvaya renk katması doğal.

Dün geceki maç belki Dünya Kupası için bir ölçü olmaz çünkü rakibimiz bizim seviyemizin çok altında. Daha bu onbire Kenan'ın, Arda'nın, Hakan'ın ve diğer as oyuncuların gireceğini düşünürsek beklentimizin büyük olması kadar doğal birşey olamaz.
