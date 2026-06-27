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İLKER YAĞCIOĞLU
İLKER YAĞCIOĞLU
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Doğru oyun

Eklenme Tarihi 27 Haziran 2026

ABD karşısında ilk 45 dakikayı 2-1 önde bitirdik. Hem de bu kadar moralsiz bir takım, maçın daha hemen başında geriye düşmesine rağmen. Neden mi bu sefer oyun planımız doğruydu. Topu ABD'ye bıraktık ve takım olarak topun arkasına geçtik. Kısaca herkesin yaptığı gibi yaptık. En uçta Barış Alper Yılmaz rakip savunmayı tabiri caizse dövdü. maçın en beklenmedik ismi Oğuz Aydın sağ kanadı Zeki ile çok iyi kullandı. Eren sol bek olmasına rağmen hücuma o kadar iyi destek verdi ki, ABD savunması çaresiz kaldı.

UĞURCAN KÖTÜYDÜ

İlk devre tek sıkıntı rakibin attığı kornerler oldu. Hiç bir kornere vuramadık ve kalemizde ciddi tehlikeler yaşadık. İkinci devre daha düşük bir tempoyla oynadık ve rakibin golüne engel olamadık.

Hep forvetlerimizden bahsettik ama kalecimiz Uğurcan da kötü bir turnuva geçirdi ve kalesine gelen 7 topun 5'ini yedi. Şimdi gelelim Vincenzo Montella'ya... ABD maçından sonra üzüntüm daha da arttı. Montella'ya olan öfkemde. İlk iki maçta da bu şekilde oynasaydık, turnuvaya bu kadar erken veda etmezdik... Senin ne işin var topla oynamakla, rakip sahada oyunu oynamakla. Yapacağın tek şey dün geceki gibi oynamaktı.

Bunu ilk iki maçta da yapabilseydik turnuva bitiminde çok farklı bir konumda olabilirdik.

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