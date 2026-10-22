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Boğazını kesip, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü arkadaşının görüntüsünü çekip sosyal medyadan yayınladı

Boğazını kesip, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü arkadaşının görüntüsünü çekip sosyal medyadan yayınladı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Mehmet Özgü (45), eski ev arkadaşı Serkan Yılmaz'ı (44) bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası Yılmaz'ın kanlar içinde yerde yattığı anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

ANKARA'da Mehmet Özgü (45), eski ev arkadaşı Serkan Yılmaz'ı (44) boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından Yılmaz'ın kanlar içinde yerde yattığı anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Özgü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü ile 3 ay öncesine kadar aynı evde yaşadığı arkadaşı Serkan Yılmaz arasında alkol tüketimi nedeniyle husumet oluştu. Yılmaz'ın kendisine artık yolcu yönlendirmeyeceğini söylemesi üzerine ikili, kahvehanede karşı karşıya geldi.

Çıkan tartışmada üzerinde bulunan tabancayla Yılmaz'a ateş etmek isteyen Özgü, kazara kendini ayağından vurdu. Ardından yanındaki bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesen ve bıçağı kalbine saplayan Özgü, arkadaşını hayattan kopardı. Yılmaz, aldığı darbeler sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mehmet Özgü, cinayetin hemen ardından Yılmaz'ın yerde yatan cansız bedenini cep telefonuyla kayda alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Özgü'nün bu paylaşımında, maktulün arkadaşı olan S.Y.'ye yönelik de tehditler savurduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Özgü'yü suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Serkan Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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