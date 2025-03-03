İLKER YAĞCIOĞLU

SAAT 16.00'daki maçta Galatasaray'ın 2 puan kaybetmesi doğal olarak Fenerbahçe'ye doping etkisi yapmıştı.

Bu moralle maça başlayan Sarı-Lacivertliler 30 dakika içinde buldukları 3 golle maçı bitirdiler.

Özellikle Kostic'in kanadından son derece etkili ataklar geliştirdiler.

Sahanın en yaşlısı Dzeko yine çok iyi bir maç çıkardı. En Nesyri işini yaptı. Zaten kötü oynadı diyeceğimiz bir oyuncu da yoktu. 3-0'dan sonra takım bir anda vites düşürdü.

Skoru artırmak için değil maçı tamamlamak için oynadılar. Bu da son derece doğruydu. Perşembe akşamı Rangers'a karşı son derece önemli bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor.

Avrupa'da kalan tek takımımız Fenerbahçe. Bu yüzden çeyrek finale kalması sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de önemli. Derbiyi kazanamadığı için Mourinho'ya ve Fenerbahçe'ye eleştiriler gelmişti.

Galatasaray'ın derbi sonrası ilk maçta puan kaybetmesiyle Rams Park'ta alınan berabenliğin hiç te kötü olmadığı ortaya çıkmış oldu. Geldiğimiz noktada kadro kalitesiyle teknik adam tecrübesiyle ve taraftarının inancıyla rüzgar tersine döndü gibi. Mourinho 'Benim farkımı görmek için mayıs'ı beklemeniz lazım' demişti. Hocanın söyledikleri yavaş yavaş gerçekleşiyor.

"Galatasaray'ın puan kaybı doping etkisi yarattı.

Kadro kalitesi ve teknik adam tecrübesiyle ibre Fener'e döndü gibi."